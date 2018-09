Giunta delle elezioni del Consiglio provinciale, valutate incompatibilità di un Assessore e di un membro del Governo

Connect on Linked in

Si è riunita la Giunta delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento

Trento – “E’ stata analizzata – si legge in una nota – la richiesta avanzata dal gruppo Lega Nord Trentino di pronunciarsi – in vista del deposito delle candidature per le prossime elezioni provinciali – sulla posizione dell’attuale sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, in relazione alla disciplina sulla compatibilità ed eleggibilità a consiglieri provinciali, contenuta nella legge elettorale trentina (l.p. 2/2003). Alla lettera a) dell’articolo 15 essa stabilisce che non sono eleggibili al Consiglio provinciale i “membri del Governo”.

La questione è dunque se il sottosegretario trentino – nel caso di sua candidatura al Consiglio provinciale – possa essere considerato appartenente al Governo in carica. La Giunta delle elezioni ha unanimemente ritenuto di dichiararsi non competente in tema, in quanto allo stato il sottosegretario non è un consigliere provinciale: spetterà dunque alla Giunta delle elezioni formata dal prossimo Consiglio provinciale valutare la posizione di tutti i candidati che usciranno eletti dal voto del 21 ottobre prossimo.

La Costituzione (art. 92)recita: Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri”.

Esclusa incompatibilità Assessore provinciale

“La Giunta presieduta da Detomas ha poi escluso vi sia incompatibilità fra la carica di consigliere provinciale dell’assessore che a giugno è stato nominato presidente della Fisi (la federazione degli sport invernali). E’ stato rilevato che la Fisi non ottiene alcun finanziamento da parte della Provincia Autonoma e persegue inoltre scopi puramente sportivi, situazione che porta a escludere incompatibilità, anche a fronte dell’orientamento restrittivo sin qui adottato dalla Giunta delle elezioni nell’interpretazione della legge elettorale provinciale”.