Elezioni Provinciali Trentino, Tonini (PD) propone autonomia fiscale. Berlusconi in Regione e Salvini replica a Messner

Tonini: ‘Abbiamo quasi piena competenza su spese, serve su entrate’

Trento – “Ormai abbiamo piena competenza sulle spese, a parte alcune residue competenze statali, non sulle entrate. Dobbiamo concordare col Parlamento la piena competenza anche sulle entrate”. Così l’ex senatore Giorgio Tonini (Pd), candidato presidente in Trentino per le provinciali del 21 ottobre, ha presentato a Trento una proposta di accordo col Governo per l’attribuzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano della competenza dell’imposizione ed esazione fiscale.

“Fermo restando la quota da trasferire allo Stato – ha spiegato – con uscite fisse, non possiamo rischiare tagli sulle entrate, come quelli della flat tax. Secondo i conti della Giunta altoatesina sarebbero di oltre il 10% dei bilanci: circa 600 mln di euro per l’Alto Adige e circa 500 mln di euro per il Trentino. Altro che riaprire gli ospedali di valle. Il Trentino dovrebbe tagliare, magari su sanità, scuola e welfare. Si può fare con legge ordinaria – ha aggiunto – anche con un emendamento alla manovra fiscale entro il 31 dicembre”.

“Il nostro principale avversario è la Lega, cioè il suo segretario nazionale, che è sempre qua e fa campagna elettorale al posto del loro candidato presidente”. Così in una conferenza stampa il candidato governatore della coalizione di centrosinistra, Giorgio Tonini (Pd), in vista delle provinciali. “Facendo i conti – ha proseguito – non sono in tanti quelli che possono andare in finale, quindi si tratta di una sfida a due. Tanti iniziano a preoccuparsi per ciò che avviene a Roma.

Fare tanto debito per finanziare il non lavoro, col reddito di cittadinanza, cozza con l’etica dei trentini e il debito preoccupa imprenditori e famiglie. Sentire poi che Salvini dice che verrà insegnarci a governare, a una popolazione che si autogoverna da mille anni, è una rozzezza arrogante”.

Il segretario del Pd, Giuliano Muzio, ha aggiunto: “Siamo in recupero, lavoriamo fino a fine settimana” e hanno parlato anche il segretario del Psi, Alessandro Pietracci, e il candidato socialista consigliere, Stefano Bosetti.

In breve

Salvini, pronto a incontrare Messner – “Messner mi ritiene addirittura ‘pericoloso’ senza neanche conoscermi? Gli ha dato fastidio l’eccezionale accoglienza che mi ha riservato la gente delle sue montagne? Pronto a incontrarlo e a spiegargli come intendo migliorare il nostro Paese. Prosit!”.

Settimana altoatesina per Silvio Berlusconi, giovedì atteso a Trento – Il presidente sarà a Merano, dove soggiornerà, come già avvenuto nei mesi scorsi, all’Hotel Palace di Henri Chenot, il celebre mago delle diete per vip. Nei prossimi giorni Berlusconi parteciperà anche a varie iniziative del suo partito in vista delle elezioni provinciali di domenica. Giovedì sarà invece a Trento per un’intervista pubblica al Grand Hotel Trento, condotta dal giornalista Alessandro Sallusti. In Trentino, Forza Italia sostiene il candidato della Lega Maurizio Fugatti, sottosegretario alla salute, mentre in Alto Adige il partito corre da solo.