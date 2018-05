Elezioni provinciali in Trentino, si vota domenica 21 ottobre: “Statuto, ecco le idee per la riforma”

Connect on Linked in

​​​«Statuto, ecco le idee per la riforma», è il titolo di apertura del numero di maggio di “Consiglio provinciale cronache”, il periodico dell’assemblea legislativa gratuitamente in distribuzione nella sede di palazzo Trentini

Trento – Il giornale annuncia la consegna – venerdì 4 maggio alle 17.00 in Sala Depero, nelle mani dei presidenti del Consiglio e della Giunta della Provincia Bruno Dorigatti e Ugo Rossi – del documento finale elaborato in due anni di studio e di confronti dalla Consulta per lo statuto speciale, istituita nel febbraio del 2016 e formata da 25 membri tra esperti, esponenti del mondo politico e della società civile, chiamati ad ipotizzare un sostanziale aggiornamento della Carta fondamentale dell’autonomia sulla quale si regge il particolare sistema istituzionale del Trentino Alto Adige – Südtirol.

Molte pagine interne raccontano poi i lavori svolti dal Consiglio provinciale sia in aula sia nelle Commissioni su alcuni disegni di legge – si tratta ormai degli ultimi provvedimenti prima dell’estate che ci separa dalle elezioni regionali perché, come segnala nel suo editoriale Luca Zanin, domenica 21 ottobre, dalle 7 alle 21 i cittadini del Trentino e dell’Alto Adige – Südtirol torneranno alle urne per eleggere i presidenti delle due Province e i nuovi Consigli provinciali.

Ma gli articoli riferiscono anche delle tante mozioni approvate e respinte, delle interrogazioni depositate e soprattutto delle risposte date a voce dalla Giunta ai numerosi question time presentati nell’emiciclo dagli esponenti di maggioranza ed opposizione.

Il giornale riporta anche il testo del discorso pronunciato da Sandro Schmid, ex parlamentare e già segretario provinciale della Cgil, in occasione della cerimonia di attribuzione dell’Aquila di San Venceslao a Giuseppe Mattei, leader trentino della Cisl che si batte a lungo e coraggiosamente per la difesa dei diritti e della dignità dei lavoratori negli anni caldi delle lotte operaie, morto nel 2002 e in onore del quale il presidente del Consiglio provinciale Bruno Dorigatti ha consegnato ai figli il prestigioso riconoscimento. ​