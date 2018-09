Elezioni Provinciali in Trentino, record di candidati in corsa: sono 10 nonostante l’esclusione di Stefani (UpT)

Print This Post

Sono ben 10 i candidati alle provinciali che faranno campagna elettorale nel Primiero Vanoi Mis. Esclusione all’ultimo della candidata Upt, Andreina Stefani. L’ex Marco Depaoli – pronto a ricandidarsi – decide di lasciare

Primiero/Vanoi/Mis – Un candidato circa, ogni 1.000 abitanti nella Comunità di Primiero. Un vero e proprio record di candidature locali, in corsa alle elezioni provinciali del 21 ottobre.

Una sfida a tutto campo con una netta maggioranza di candidati a sostegno del centrodestra. Due sindaci in corsa Ferdinando Orler e Luca Gadenz (Mezzano e Sagron Mis) e due ex sindaci Mariuccia Cemin e Pio Decimo Bettega, una assessora comunale Francesca Franceschi (Primiero San Martino di Castrozza) oltre al consigliere provinciale uscente di Progetto Trentino, Marino Simoni. Martina Loss, residente nel Tesino, è invece ormai da tempo volto noto oltre che coordinatrice della Lega Nord in zona.

Ecco chi sono i candidati locali

UPT – FERDINANDO ORLER

UPT – (ESCLUSIONE PER VIZI FORMALI ANDREINA STEFANI)

PATT – HANNA (HANNI) WITTMANN

LIBERI E UGUALI – MICHELE BANCHER

AGIRE PER IL TRENTINO – FRANCESCA FRANCESCHI

AUTONOMISTI POPOLARI – PIO DECIMO BETTEGA

AUTONOMISTI POPOLARI – PAOLA TOFFOL

PROGETTO TRENTINO – MARINO SIMONI

PROGETTO TRENTINO – MARIUCCIA CEMIN

CIVICA TRENTINA – LUCA GADENZ

LEGA NORD – MARTINA LOSS

Passo indietro per l’ex Marco Depaoli

“Viste le richieste del partito – spiega l’ex consigliere provinciale, pronto a ricandidarsi – avevo dato la disponibilità di massima a candidarmi per continuare a sostenere l’azione politica dell’UPT secondo una logica di coerenza che mi sono sempre impegnato a portare avanti. Considerata però la disponibilità emersa in questi ultimi giorni del sindaco di Mezzano Ferdinando Orler e Stefani Andreina, da sempre vicini all’UPT, ho ritenuto di fare un passo indietro per favorire un ricambio e il coinvolgimento di nuove risorse che possono portare rinnovato entusiasmo e nuove idee”.