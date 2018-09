Elezioni Provinciali in Trentino, il CentroSinistra senza il Patt, non ha il coraggio di rinnovarsi: l’ex senatore Pd, Giorgio Tonini sfiderà Maurizio Fugatti (Lega) del CentroDestra

Connect on Linked in

L’ex senatore Giorgio Tonini, politico di lungo corso, sarà il candidato dell’Alleanza democratica e popolare per l’autonomia. Il segretario del PD Trentino, Giuliano Muzio ha annunciato la decisione. Sfuma l’ipotesi Paolo Ghezzi (Futura 2018) che rappresentava un innovativo laboratorio di ‘democrazia locale’, offuscato però da scelte nazionali in casa Pd. Sul fronte opposto, il sottosegretario leghista, Maurizio Fugatti della Lega Nord, sostenuto da una coalizione di Centrodestra

Trento – Elezioni provinciali del 21 ottobre in Trentino, ormai è ufficiale: la sfida principale sarà tra l’ex senatore Pd, Giorgio Tonini (centrosinistra) e l’attuale sottosegretario della Lega, Maurizio Fugatti (centrodestra). L’incognita sarà di certo l’affluenza al voto, in un momento non facile per la politica.

Resta ancora incerto il ruolo di molti altri leader politici locali, quali il governatore uscente Ugo Rossi (Patt), destinato davvero ad una corsa solitaria?

Ma dopo le ultime polemiche interne tra i Civici, non è ancora chiaro nemmeno il futuro dell’ex assessore provinciale Carlo Daldoss.

La scelta finale del Centrosinistra

Il centrosinistra trentino dopo mesi di trattative politiche, sceglie l’ex senatore Pd, Giorgio Tonini, come candidato presidente dell’Alleanza democratica e popolare per l’autonomia. Una decisione non facile dopo giorni e giorni di discussione interna.

Una scelta arrivata dopo la bocciatura del governatore uscente, Ugo Rossi (Patt) e non ultima la trattativa in extremis con il candidato presidente Carlo Daldoss per i civici, che ha creato però una spaccatura interna al polo dei sindaci trentini.

Il primo compito di Tonini, ha detto il segretario del Pd, Giuliano Muzio: “Sarà l’allargamento della coalizione”. Muzio ha anche evidenziato che l’Alleanza intende coinvolgere anche gli altri due aspiranti candidati, Paolo Ghezzi e Carlo Daldoss.

Chi è l’ex senatore Tonini

Nato a Roma, ma vive a Trento. Politico di grande esperienza, è sposato con Angelia Goio e ha sette figli. Nel 1983 si è laureato in filosofia all’Università di Roma “La Sapienza”. Dal 1993 è giornalista professionista.

Dal 1983 al 1984 ha lavorato come caporedattore della rivista internazionale Notes et documents de l’Institut International “Jacques Maritain”. Dal 1984 al 1989 ha lavorato alla CISL, come redattore di “Conquiste del Lavoro” e assistente alla segreteria generale con Pierre Carniti e Mario Colombo.

Dal 1989 al 1999 ha lavorato come giornalista alla Provincia autonoma di Trento. È stato uno dei fondatori dei Cristiano Sociali nel 1993 e, dal 1999 al 2002, coordinatore politico del movimento. Nel 2000, con Walter Veltroni segretario, è diventato membro della segreteria nazionale dei Democratici di Sinistra e Responsabile nazionale DS del Dipartimento Scuola, Università e Ricerca.

Alle elezioni politiche del 2001 è candidato per la prima volta al Senato della Repubblica, nella regione Toscana, nel collegio uninominale n° 6 (Pistoia) con L’ulivo (in quota DS): ottiene il 47% circa dei consensi e viene eletto Senatore della XIV Legislatura.

Alle elezioni politiche del 2006 è ricandidato al Senato della Repubblica, nella regione Trentino Alto-Adige, nel collegio uninominale n° 1 (Trento) in quota DS, venendo sostenuto da Sudtiroler Volkspartei e dai partiti che componevano L’Unione (tra cui L’Ulivo, IdV, FdV, RNP, PRC, PdCI ed altri minori): ottiene il 48% circa dei voti (contro il 43% del candidato sfidante) e viene rieletto Senatore della XV Legislatura. Il 14 ottobre 2007, con lo scioglimento dei Democratici di Sinistra, aderisce al Partito Democratico.

Alle elezioni politiche del 2008 è ricandidato al Senato della Repubblica, nella regione Marche, come capolista del Partito Democratico, venendo eletto per la terza volta Senatore della XVI Legislatura. Alle elezioni politiche del 2013 è ricandidato per la quarta volta al Senato della Repubblica, in regione Trentino-Alto Adige, nel collegio uninominale n° 3 (Pergine Valsugana) in quota PD, venendo sostenuto da Sudtiroler Volkspartei, Unione per il Trentino, Partito Autonomista Trentino Tirolese oltreché dal PD stesso: ottiene il 43% circa dei consensi (contro il 28% del candidato rivale) e viene rieletto Senatore della XVII Legislatura. È vicino alla corrente dell’ex Segretario PD Walter Veltroni, molto vicino ai renziani. Dopo 17 anni trascorsi ininterrottamente in Parlamento non si ricandida più alle elezioni politiche del 2018. Il prossimo 21 ottobre sarà il candidato presidente del centrosinistra alle elezioni provinciali in Trentino.

L’annuncio del segretario Muzio (TGR)

Giorgio Tonini candidato dell’Alleanza democratica e popolare per l’autonomia. Il segretario PD Giuliano Muzio annuncia la decisione pic.twitter.com/aXtZDCGupC — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) September 6, 2018