Elezioni Provinciali in Trentino, l’Assessore provinciale Carlo Daldoss: “Non ci sono condizioni per candidatura nel CentroSinistra Autonomista”

Trento – Mondo politico nella bufera a pochi mesi dalle elezioni del 21 ottobr ein Trentino. Insofferente soprattutto nei confronti del Pd, l’assessore provinciale Carlo Daldoss ha chiarito che non ci sono le condizioni per impegnarsi una candidatura nel centro sinistra, lasciando aperte ovviamene tutte le altre possibilità.

“Ho svolto e sto svolgendo l’incarico di Assessore esterno tecnico della Giunta Provinciale – spiega Daldoss su facebook -, con umiltà, il massimo dell’impegno e della concretezza possibili. Ho sempre evitato di intervenire personalmente sul tema della scelta del candidato Presidente per il Centro Sinistra Autonomista, ma vedo che, mio malgrado, sono oggetto di uscite giornalistiche che mi riguardano.

Credo quindi sia doveroso fare chiarezza. Ritengo infatti che, ad oggi, non ci siano le condizioni per impegnarmi in una candidatura, men che meno a Presidente, nell’attuale Centro Sinistra Autonomista. Si tranquillizzino pure il signor Muzio (con il quale mai ho scambiato nemmeno una parola) e i suoi più vicini consiglieri politici. Se, dopo 120 giorni dal 4 marzo, i partiti che compongono il CentroSinistra sono ancora in una posizione di stallo, non voglio essere assolutamente il paravento di alcuno per questa situazione. Ognuno si assuma le proprie responsabilità, soprattutto nei confronti dei nostri cittadini trentini”.