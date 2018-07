Elezioni Provinciali in Trentino, il Governatore Rossi avverte: “Il pericolo è che i contenuti dell’Autonomia siano decisi lontano dal Trentino”

Connect on Linked in

In attesa dell’assemblea PD, l’Unione per il Trentino rilancia e chiede un nuovo candidato unitario, attraverso un leale confronto senza pregiudiziali. Stallo anche nel centrodestra con la candidatura di Maurizio Fugatti ancora in dubbio. L’attuale governatore Rossi mette in guardia dai rischi di possibili derive e sollecita ancora una volta una decisione in tempi stretti

Trento – “Dal punto di vista politico il pericolo è che i contenuti dell’autonomia siano decisi lontano dal Trentino. Vediamo l’esempio delle candidature. Certo, forse noi dibattiamo un po’ troppo ma lo facciamo localmente”, ribadisce da Primiero a margine della firma del protocollo sugli Impianti, il governatore trentino Ugo Rossi.

“Sia la destra che il Movimento 5 Stelle – continua Rossi – aspettano che ci sia una indicazione romana che dica chi sarà il candidato presidente della Provincia. Questo non va bene, non è una garanzia per il futuro”.

Nelle ore in cui si ipotizza anche un possibile passaggio dell’assessore provinciale Carlo Daldoss in casa Upt, il presidente della provincia di Trento mette le carte in tavola e invita la coalizione di centrosinistra a fare in fretta, in vista delle elezioni del prossimo 21 ottobre.

Sulla sua candidatura alla guida del centrosinistra autonomista, Rossi ammette: “Io ho sempre cercato di essere molto chiaro. Faccio il presidente della Provincia, abbiamo attraversato anni difficili, però siamo riusciti a garantire una ripresa forte dell’economia, garantendo coesione sociale, abbiamo fatto anche progetti di visione importanti come l’orario cadenzato degli autobus, ma anche molti interventi in campo turistico e non solo. Oggi il Trentino ha le carte in regola per guardare con fiducia al futuro.

Da presidente della Provincia – conclude Rossi – io penso sia mio dovere dire chiaro ai cittadini che sono disponibile ad andare avanti e a continuare questo lavoro, migliorando le criticità, ma penso sia arrivato il tempo di dire si quando è si e no quando è no, con estrema chiarezza, senza per questo apparire arroganti”.

UPT: “Ribadiamo il nostro No ad atteggiamenti incompatibili con ogni elementare spirito di coalizione”

Proprio in queste ore intanto, il parlamentino UPT ha approvato un documento (SCARICA QUI) che poi presenterà anche al tavolo di coalizione. Il partito si riconferma, in questo senso, pienamente disponibile al confronto finale al tavolo della coalizione ed auspica che anche il PD, quale partito principale della coalizione uscente, si adoperi per creare le condizioni favorevoli ad una soluzione il più possibile unitaria, autorevole ed elettoralmente competitiva.

In sintesi il parlamentino dell’UPT riconferma: volontà di mantenere il patto di unità della coalizione attuale; forte investimento su un programma di alto profilo; ricerca di cooperazione con persone e forze civiche e politiche disposte a concorrere ad una nuova Alleanza capace di rappresentare una credibile alternativa alla deriva omologante proposta dalla destra sovranista;

individuazione comune, con spirito costruttivo, di un candidato Presidente che rappresenti assieme la coerenza rispetto ai valori perseguiti nelle scorse legislature e la prospettiva di un ciclo politico nuovo.