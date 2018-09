Elezioni Provinciali Trentino, deciso l’ordine dei simboli. CentroDestra al lavoro sul programma

Connect on Linked in

Sorteggio e deposito candidature 17-20 settembre

Trento – Si è tenuto lunedì mattina alle 10 nella Sala Wolf del palazzo della Provincia a Trento il sorteggio per determinare la posizione sui manifesti dei contrassegni, ovvero dei simboli elettorali per le provinciali del 21 ottobre.

Complessivamente agli uffici della Provincia si erano presentati 32 gruppi con 51 simboli. Il prossimo appuntamento è quello col deposito delle candidature alla carica di presidente e di consigliere, che si terrà nelle giornate dal 17 al 20 settembre con i seguenti orari: lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 dalle 8 alle 18.30; giovedì 20 dalle 8 alle 12.

Le elezioni si terranno domenica 21 ottobre. Gli elettori eleggeranno il Consiglio e il presidente della Provincia autonoma di Trento.

Per i voti di preferenza ci sono novità: se ne possono esprimere fino a due per l’elezione del Consiglio provinciale e devono essere diretti a candidati di genere diverso della stessa lista (un uomo e una donna oppure una donna e un uomo). In caso contrario la seconda preferenza è annullata.

Nuova riunione della Coalizione di Centrodestra – Incontro alla presenza di tutte le forze politiche e civiche che la compongono: Agire per il Trentino, Associazione Fassa, Autonomisti Popolari, Civica Trentina, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Progetto Trentino e Udc/Centro Popolare. “Discusse – si legge in una nota – le tematiche programmatiche principali; a tale proposito sono state fissate le prime date per gli incontri con le Associazioni di categoria con le quali verrà discusso e condiviso il programma della coalizione. È stato inoltre trattato il tema delle ipotetiche candidature di esponenti della attuale maggioranza. Al momento si è deciso di rimandare la decisione, valutando in futuro lo sviluppo della situazione. La coalizione si è data appuntamento a mercoledì 12 per continuare lo stesura del programma della alleanza”.

L’ordine dei simboli sorteggiati