Elezioni Provinciali in Trentino, Centrodestra sceglie Fugatti, M5s Degasperi, Centrosinistra nel caos ancora fumata nera

Lega, Pt, Ass.Fassa, Udc-Centro, Agire e Autonomisti popolari

Trento – “Alla fine di un lungo percorso di discussione e confronto è stata scelta la figura dell’ onorevole Maurizio Fugatti per guidare la nuova coalizione per il cambiamento del Trentino”. Si legge in una nota a firma di Mirko Bisesti (Lega), Silvano Grisenti (Progetto Trentino), Luca Guglielmi (Associazione Fassa), Andrea Brocoli e Renzo Gubert (Udc-Centro popolare), Claudio Cia (Agire) e Dario Chilovi (Autonomisti Popolari).

Restano fuori, almeno al momento, Forza Italia, Civica Trentina e il movimento di Geremia Gios. “I partiti che sottoscrivono questo documento – si legge in una nota – si riconoscono nella volontà di dare finalmente una svolta al governo della nostra Provincia con la convinzione che le scelte future saranno basate sulla volontà di mettere al centro delle nostre decisioni il bene del Trentino e dei trentini. Da tempo l’onorevole Fugatti era stato indicato come possibile candidato e nella riunione odierna si è infine deciso di dare ufficialmente il via alla coalizione”.

“I cittadini hanno potuto scegliere direttamente i propri candidati portavoce in vista delle prossime elezioni amministrative. È una grande prova di democrazia di cui siamo orgogliosi, per il M5S i rappresentanti nelle istituzioni devono essere espressione di una scelta dal basso, condivisa e partecipata. Voglio congratularmi in particolare con il candidato presidente Filippo Degasperi, già consigliere nella legislatura uscente, e con i candidati consiglieri che sapranno portare il cambiamento anche in Trentino-Alto Adige”. Lo dichiara il ministro per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.

Movimento5stelle: i risultati delle regionarie in Trentino.

Candidati presidente: Degasperi 264 vot6 (91%), Direno 24 (288 votanti).

Candidati consiglieri: i più votati D'Alterio 71, Zanella 62, Corradini 59, Marini 52, Magotti 48. (In allegato la tabella con i risultati) pic.twitter.com/RH4Hm4RSyy — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) August 3, 2018

“Un grande in bocca al lupo a loro – aggiunge – e un grazie di cuore a tutti gli attivisti per il loro impegno davvero prezioso, ora ci sarà il massimo impegno comune per portare nei Consigli provinciali le nostre istanze come già abbiamo fatto al Governo del Paese”.

