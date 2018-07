Elezioni Provinciali, ‘Progetto Trentino’ si smarca dalla Lega Nord e lancia Simoni. Nel Centrosinistra avanza Paolo Ghezzi come ‘timoniere’

Print This Post

Mentre nel centrosinistra le acque sono sempre più agitate, avanza il nome di Paolo Ghezzi (ex direttore del quotidiano L’Adige) come possibile nuovo ‘timoniere’ della coalizione, anche se è ancora presto per definire chiusa la partita. Nel centrodestra l’ex assessore Silvano Grisenti dice no alla candidatura a presidente del leghista Maurizio Fugatti e rilancia la candidatura del consigliere Marino Simoni

Trento – A pochi mesi ormai dalle elezioni provinciali del 21 ottobre, in Trentino centrodestra e centrosinistra sembrano davvero non trovare un accordo definitivo sui rispettivi candidati alla presidenza della Provincia. I responsabili territoriali del Patt nel centrosinistra, hanno ribadito chiaramente in questi giorni: “Il candidato è Ugo Rossi”.

Intanto però il Pd attende le scelte di Upt che ha spostato a lunedì prossimo la riunione del parlamentino. Avanza sempre più decisa, dopo gli ultimi incontri di questi giorni, la candidatura nel centrosinistra di Paolo Ghezzi, ex direttore de L’Adige.

L’intervista TGR a Paolo Ghezzi

#centrosinistra #Trentino. Parla Paolo #Ghezzi, il nome proposto come alternativa a Ugo #Rossi: "C'è bisogno di un'idea unitaria, non divisiva".

E per uscire dall'impasse, Ghezzi propone una "#soluzione #tailandese", che richiama l'idea originaria di conclave.

Sentiamolo. pic.twitter.com/Tyl0541Mpx — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) July 11, 2018

Grisenti (Progetto Trentino) lancia Simoni

“Progetto Trentino quale movimento politico popolare da qualche anno presente sul nostro territorio, ha assunto, con massima responsabilità, l’impegno per una collaborazione all’interno della coalizione di centrodestra autonomista e popolare, lavorando alla stesura del programma di coalizione, studiando in modo approfondito i temi e le criticità che dovranno essere affrontati nella prossima legislatura.

La valutazione che ne è scaturita dopo le attente analisi del gruppo di studio ci porta a credere nell’esigenza di un percorso che abbia nella figura del candidato presidente, alle prossime elezioni provinciali, un punto di riferimento essenziale non solo per l’indubbio periodo di transizione al quale si andrà incontro, ma per una ineludibile necessità e capacità di mediazione, quanto mai necessaria nella fase del rinnovamento che da più parti ci viene richiesto.

Tenuto conto dell’importanza del ruolo che come Sottosegretario l’onorevole Maurizio Fugatti svolge e svolgerà a difesa dell’interesse primario dello Statuto di Autonomia, del Trentino e dei suoi territori, nell’attuale governo nazionale, l’attenta riflessione ed un briciolo di lungimiranza hanno posto le basi per individuare quale massimo esponente della coalizione, il nostro Consigliere provinciale, nonché presidente del movimento, Marino Simoni.

L’esperienza maturata nel campo amministrativo e la sua indubbia conoscenza della complessa macchina provinciale possono rappresentare un valore aggiunto a vantaggio di tutte le componenti della coalizione. Per questo, Progetto Trentino auspica che la scelta possa essere condivisa anche dalle altre forze della coalizione, nel rispetto della diversità di opinione, per intraprendere quel percorso di vero rinnovamento di cui il Trentino ha estrema necessità”.