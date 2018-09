Elezioni Provinciali in Trentino, Il TAR accoglie i ricorsi: tre candidati ripescati

Print This Post

Candidati riammessi nelle liste

Trento – Il TAR di Trento riammette i candidati Jacopo Zannini, Gianfranco Zanon e Andreina Stefani

Via libera dal TAR, dopo aver esaminato a lungo il ricorso presentato dalle liste di LEU, Progetto Trentino e Unione per il Trentino, rispettivamente per l’esclusione dei candidati Jacopo Zannini, Gianfranco Zanon e Andreina Stefani.

I ricorsi sono stati accolti e dunque le candidature sono valide.

Se per i primi due si trattava di un’esclusione per il presunto mancato rispetto della legge sull’alternanza di genere nelle liste, per Andreina Stefani l’esclusione era legata all’ipotesi di una irregolarità nella presentazione del certificato di residenza.

La definizione delle liste consente ora alla Provincia di dare avvio alla complessa macchina organizzativa che porterà alle elezioni del 21 ottobre.