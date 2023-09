Elezioni provinciali 2023 in Trentino: al via il deposito delle candidature fino al 21 settembre

Posted on

Nel 2014 le entrate dovute ai turisti stranieri sono state di circa 4,8 miliardi di euro, in crescita rispetto all’anno precedente (+1,3%) Venezia – I flussi stranieri svolgono un ruolo fondamentale per il turismo veneto, fungendo da traino in momenti di crisi della domanda domestica. La Banca d’Italia stima che le entrate derivanti dall’incoming straniero in […]