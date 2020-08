Elezioni Primiero San Martino di Castrozza 2020, sarà sfida tra ex Sindaci: Meneguz non ‘pungola’ più, lista esclusa

Come era prevedibile già dal momento del deposito, la lista “Pungolo Primiero” è stata esclusa dalle elezioni amministrative per la mancanza del numero minimo di candidati (normativa in basso)

Primiero (Trento) – A Primiero sarà sfida a due tra Bruno Simion e Daniele Depaoli. Esclusa ufficialmente la lista di Meneguz per l’assenza del numero minimo di candidati 13, come richiesto chiaramente dalla normativa, anzichè 12 più il candidato sindaco.

Paolo Meneguz, amministratore di lungo corso a Transacqua (in Comune e poi in Comunità) alla guida della lista “Pungolo Primiero” non è quindi riuscito nell’impresa di presentare una lista a pochi giorni dalla chiusura del deposito.

La comunicazione ufficiale è arrivata giovedì pomeriggio dalla commissione elettorale di Borgo Valsugana che ha confermato l’esclusione con formale “ricusazione”. Le successive verifiche non hanno permesso un ricorso al Tribunale amministrativo per i termini troppo stretti.

La normativa e i requisiti minimi per le liste

Il ringraziamento ai sostenitori su facebook

Comunque siaVoglio ringraziare veramente di cuore le candidate e i candidati che con generosità e coraggio hanno… Pubblicato da Paolo Meneguz su Mercoledì 12 agosto 2020

In breve

Mezzano nel Comune unico, opinione di Simion. Sul delicato tema delle fusioni tra comuni, la lista guidata da Francesco Alberti precisa in queste ore che l’unificazione di Mezzano con gli altri comuni del Primiero non sarà tra i punti del programma elettorale. L’obiettivo di un comune unico è stata espressa da Fiorenzo Simion, ma è solo opinione personale.