Elezioni politiche, ultimi appelli al voto: tra piazze, teatri e in televisione

Connect on Linked in

Chiusura della campagna elettorale per tutti prima del silenzio elettorale

NordEst – M5s a Roma in Piazza del Popolo, Pd in ‘cento città’, LeU a Palermo, Salvini chiude a Milano e la Meloni a Latina. Nel ‘salotto tv’ di ‘Porta a Porta’ gli ultimi appelli di Berlusconi, Renzi e Di Maio. Si vota domenica 4 marzo: seggi aperti domenica 4 marzo dalle ore 7 alle ore 23

Renzi: “Nel PD tanti nomi per il premier”

“Con il massimo rispetto, io il nome di Carlo Calenda me lo gioco con chiunque degli altri. Oggi è stata messa una importantissima pezza che permettere di salvare i lavoratori di Embraco, sono 494 famiglie e vanno sommate a quelle di Piombino, a quelli di Ideal Standard. Io non parlo di figurine, ma di crisi aziendali”. E’ quanto ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta. “Il Pd in questi anni si è sporcato le mani e ha salvato migliaia di posti di lavoro. Di Battista si è andato a fare il selfie davanti a Embraco…”.

ALLEANZE – “Sarà importante capire se il primo gruppo parlamentare saremo noi o i 5 Stelle – annuncia -. Io preferisco andare all’opposizione che allearmi con gli estremisti”. “Io non ho né padrini né padroni e a 43 anni ho già fatto il presidente del Consiglio e per questo ringrazio gli italiani”.”Ho fatto degli errori – aggiunge -. Ai politici capita di sbagliare ma preferisco farli che fare come i miei predecessori che hanno vivacchiato attaccati alla seggiola”.”Il Pd ha una grande squadra, sono orgoglioso di essere allenatore di questa squadra, non commetterò l’errore di personalizzare come l’altra volta”. Quanto alla “prossima legislatura”, sottolinea, “dovremo fare una commissione d’inchiesta sulle fake news”.

NOME DEL PREMIER – “Se sarà Gentiloni, o un altro nome del Pd, Franceschini, Minniti, Delrio o Calenda ad andare al governo, sono certo che gli italiani riconoscano loro autorevolezza e professionalità” ha detto Renzi a Porta a Porta. Ma il suo nome ce lo lascia? Risponde il segretario Pd: “Il nome di Renzi, c’è, ma non ne faccio una questione personale”.

Movimento 5 Stelle

“Non posso dirvi nulla sui sondaggi. Ma ne ho appena letto uno e siamo a un passo dalla vittoria. Possiamo vincere in tutti i collegi del Sud e in molti del Nord”. Con queste parole Luigi Di Maio, dal palco di Piazza del Popolo, ha scatenato il boato della folla dalla quale si è alzato il coro ‘onestà onestà’.

Bandiere bianche con il logo del Movimento 5 Stelle, cartelli gialli con la scritta ‘Di Maio presidente’ e lo slogan ‘Partecipa, scegli, cambia’ nella piazza scelta dai grillini per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale, con i vertici soddisfatti. “C’erano più di 20mila persone” fanno sapere gli organizzatori.

“Il presunto centrosinistra è fuori combattimento – ha scandito il candidato premier M5S – Stamattina Renzi ha detto ‘sono disposto a farmi da parte’. E’ finita per loro”. Negli ultimi anni “il M5S è stato dato per morto ogni sei mesi. Oggi siamo qui con un consenso maggiore del 2013 – ha evidenziato – E’ finita l’era dell’opposizione e comincia quella del governo“. Per Di Maio “il 4 marzo sarà un referendum. Noi un referendum lo abbiamo già vinto, avremo una bella sorpresa anche domenica sera”. La previsione è di “un gruppo parlamentare almeno 3 volte più grande di quello uscente”.

Berlusconi: “Caos se non vinciamo”

Se alle elezioni non dovesse prevalere il centrodestra “ci troveremmo in un vero e proprio caos, in una situazione pesante, e dovremo tornare a votare subito”. Lo dice Silvio Berlusconi al Tg2. Poco dopo a Porta a Porta attacca Luigi Di Maio. “Non sarebbe in grado di amministrare un’edicola” sostiene il Cavaliere, aggiungendo che il Movimento 5 stelle “fa soltanto colpi di teatro”.

“Il presidente Tajani oggi mi ha portato un regalo” dice, poi, Berlusconi. Grazie ai fondi europei “ha messo in piedi un fondo unico per il Sud che va dai venti ai trenta miliardi, che può produrre entro il 2020 500mila posti di lavoro“. “Credo che la figura di Antonio Tajani”, aggiunge, “sarebbe così importante per l’Italia, che oggi non conta niente né in Europa né nel mondo, abbiamo avuto la dimostrazione con l’Ema, credo che conoscendo il signor Salvini da vicino, lui ci farebbe una profonda riflessione” per la sua designazione a premier, anche se la Lega dovesse essere il primo partito della coalizione.

Tweets by Viminale