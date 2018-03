Elezioni Politiche Primiero Vanoi Mis, ecco come hanno votato gli elettori: il Centrosinistra vince solo a Sagron, Lega Nord supera anche 5 Stelle

Connect on Linked in

Il voto nel dettaglio comune per comune, rispecchia la tendenza provinciale e nazionale. Il centrodestra supera anche i 5 Stelle in tutti i Comuni

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – I Comuni del territorio confermano la tendenza provinciale e nazionale, con gli elettori che scelgono nettamente il centrodestra, votando in particolare i candidati della Lega Nord o di Forza Italia sia alla Camera che al Senato.

In tutte le municipalità di Primiero e Vanoi, il centrodestra è nettamente in vantaggio spinto dalla Lega, tranne a Sagron Mis dove ha vinto il centrosinistra, trainato dall’ex governatore trentino Lorenzo Dellai, che proprio in zona, ha chiuso la sua campagna elettorale. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, è interessante notare come sia stato scelto – in diversa misura – in tutto il territorio, ma senza sfondare.

Particolarmente interessanti si rivelano invece i dati nel Comune più grande del territorio: Primiero San Martino di Castrozza, dove sia alla Camera che al Senato il centrodestra doppia il risultato del centrosinistra con un importante risultato anche del Movimento 5 Stelle.

L’affluenza maggiore si è registrata invece nel Comune di Mezzano (Camera 79,95% – Senato 80,68%). Con la sconfitta dell’esponente Upt, Tiziano Mellarini in Vallagarina (che resterà in Provincia), sfuma anche il possibile ritorno in consiglio provinciale dell’ex consigliere primierotto Marco Depaoli, che aveva buone possibilità di rientrare in aula.

Per quanto riguarda invece l’equilibrio nel centrosinistra locale, il PD tiene in valle – pur perdendo la sfida con la destra – ottenendo comunque buoni risultati in tutti i Comuni. Le zone che hanno votato maggiormente gli esponenti di Casa Pound sono state quelle di Canal San Bovo e Primiero San Marino di Castrozza.

Un voto nel complesso, che non passerà inosservato, in vista delle prossime elezioni provinciali di ottobre.

Canal San Bovo

Camera

Elettori: 1.247 | Votanti: 911 (73,05%) Schede non valide: 32 ( di cui bianche: 9 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:38

MAURIZIO FUGATTI 411 46,75 LEGA 280 33,53 FORZA ITALIA 93 11,13 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 23 2,75 NOI CON L’ITALIA – UDC 4 0,47 LORENZO DELLAI 233 26,50 PARTITO DEMOCRATICO 111 13,29 SVP – PATT 47 5,62 CIVICA POPOLARE LORENZIN 33 3,95 +EUROPA 18 2,15 ITALIA EUROPA INSIEME 4 0,47 RICCARDO FRACCARO 200 22,75 MOVIMENTO 5 STELLE 189 22,63 ANTONELLA VALER 12 1,36 LIBERI E UGUALI 10 1,19 JENNY CAZZOLLI 10 1,13 CASAPOUND ITALIA 10 1,19 SAMIRA STEPHAN 7 0,79 POTERE AL POPOLO! 7 0,83 DAMIANO CATTARIN 6 0,68 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 6 0,71

Senato

Elettori: 1.142 | Votanti: 833 (72,94%) Schede non valide: 30 ( di cui bianche: 11 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:26

ELENA TESTOR 387 48,19 LEGA 271 35,14 FORZA ITALIA 78 10,11 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 18 2,33 NOI CON L’ITALIA – UDC 9 1,16 ELEONORA STENICO 191 23,78 PARTITO DEMOCRATICO 100 12,97 SVP – PATT 45 5,83 CIVICA POPOLARE LORENZIN 18 2,33 +EUROPA 14 1,81 ITALIA EUROPA INSIEME 1 0,12 GIANNI MARZI 183 22,78 MOVIMENTO 5 STELLE 177 22,95 VINCENZO CALI’ 18 2,24 LIBERI E UGUALI 16 2,07 ANGELA PALMISANO TRIPODI 10 1,24 CASAPOUND ITALIA 10 1,29 ROBERTO BORDIN 7 0,87 POTERE AL POPOLO! 7 0,90 ANGELA D’ALESSANDRO 7 0,87 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 7 0,90

Imèr

Camera

Elettori: 950 | Votanti: 743 (78,21%) Schede non valide: 24 ( di cui bianche: 10 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:52

MAURIZIO FUGATTI 316 43,94 LEGA 220 32,59 FORZA ITALIA 40 5,92 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 38 5,62 NOI CON L’ITALIA – UDC 9 1,33 LORENZO DELLAI 196 27,26 PARTITO DEMOCRATICO 96 14,22 SVP – PATT 41 6,07 +EUROPA 22 3,25 CIVICA POPOLARE LORENZIN 9 1,33 ITALIA EUROPA INSIEME 3 0,44 RICCARDO FRACCARO 154 21,41 MOVIMENTO 5 STELLE 149 22,07 ANTONELLA VALER 20 2,78 LIBERI E UGUALI 17 2,51 DAMIANO CATTARIN 15 2,08 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 13 1,92 JENNY CAZZOLLI 10 1,39 CASAPOUND ITALIA 10 1,48 SAMIRA STEPHAN 8 1,11 POTERE AL POPOLO! 8 1,18

Senato

Elettori: 858 | Votanti: 675 (78,67%) Schede non valide: 23 ( di cui bianche: 9 ) Schede contestate: 1 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:50

ELENA TESTOR 293 45,00 LEGA 210 33,70 FORZA ITALIA 36 5,77 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 31 4,97 NOI CON L’ITALIA – UDC 10 1,60 ELEONORA STENICO 173 26,57 PARTITO DEMOCRATICO 85 13,64 SVP – PATT 39 6,26 CIVICA POPOLARE LORENZIN 15 2,40 +EUROPA 15 2,40 ITALIA EUROPA INSIEME 5 0,80 GIANNI MARZI 133 20,43 MOVIMENTO 5 STELLE 132 21,18 VINCENZO CALI’ 17 2,61 LIBERI E UGUALI 14 2,24 ANGELA D’ALESSANDRO 15 2,30 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 13 2,08 ANGELA PALMISANO TRIPODI 10 1,53 CASAPOUND ITALIA 10 1,60 ROBERTO BORDIN 10 1,53 POTERE AL POPOLO! 8 1,28

Mezzano

Camera

Elettori: 1.302 | Votanti: 1.041 (79,95%) Schede non valide: 31 ( di cui bianche: 11 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:05

MAURIZIO FUGATTI 438 43,36 LEGA 314 33,76 FORZA ITALIA 83 8,92 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 21 2,25 NOI CON L’ITALIA – UDC 5 0,53 LORENZO DELLAI 321 31,78 PARTITO DEMOCRATICO 132 14,19 SVP – PATT 83 8,92 CIVICA POPOLARE LORENZIN 39 4,19 +EUROPA 20 2,15 ITALIA EUROPA INSIEME 5 0,53 RICCARDO FRACCARO 170 16,83 MOVIMENTO 5 STELLE 154 16,55 DAMIANO CATTARIN 30 2,97 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 28 3,01 ANTONELLA VALER 21 2,07 LIBERI E UGUALI 16 1,72 JENNY CAZZOLLI 15 1,48 CASAPOUND ITALIA 15 1,61 SAMIRA STEPHAN 14 1,38 POTERE AL POPOLO! 14 1,50 FIKRETA PILIPOVIC 1 0,09 PARTITO VALORE UMANO 1 0,10

Senato

Elettori: 1.191 | Votanti: 961 (80,68%) Schede non valide: 30 ( di cui bianche: 12 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:02

ELENA TESTOR 405 43,50 LEGA 296 33,67 FORZA ITALIA 73 8,30 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 24 2,73 NOI CON L’ITALIA – UDC 5 0,56 ELEONORA STENICO 300 32,22 PARTITO DEMOCRATICO 129 14,67 SVP – PATT 88 10,01 CIVICA POPOLARE LORENZIN 31 3,52 +EUROPA 18 2,04 ITALIA EUROPA INSIEME 4 0,45 GIANNI MARZI 154 16,54 MOVIMENTO 5 STELLE 144 16,38 ANGELA D’ALESSANDRO 25 2,68 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 23 2,61 VINCENZO CALI’ 20 2,14 LIBERI E UGUALI 18 2,04 ANGELA PALMISANO TRIPODI 14 1,50 CASAPOUND ITALIA 13 1,47 ROBERTO BORDIN 13 1,39 POTERE AL POPOLO! 13 1,47

Sagron Mis

Camera

Elettori: 163 | Votanti: 125 (76,68%) Schede non valide: 3 ( di cui bianche: 0 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:13

LORENZO DELLAI 56 45,90 CIVICA POPOLARE LORENZIN 26 25,24 PARTITO DEMOCRATICO 10 9,70 +EUROPA 4 3,88 SVP – PATT 3 2,91 ITALIA EUROPA INSIEME – – MAURIZIO FUGATTI 28 22,95 LEGA 19 18,44 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 6 5,82 FORZA ITALIA 2 1,94 NOI CON L’ITALIA – UDC – – RICCARDO FRACCARO 27 22,13 MOVIMENTO 5 STELLE 23 22,33 SAMIRA STEPHAN 6 4,91 POTERE AL POPOLO! 5 4,85 JENNY CAZZOLLI 3 2,45 CASAPOUND ITALIA 3 2,91 ANTONELLA VALER 1 0,81 LIBERI E UGUALI 1 0,97 FIKRETA PILIPOVIC 1 0,81 PARTITO VALORE UMANO 1 0,97

Senato

Elettori: 147 | Votanti: 111 (75,51%) Schede non valide: 3 ( di cui bianche: 0 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 02:22

ELEONORA STENICO 44 40,74 CIVICA POPOLARE LORENZIN 17 18,08 PARTITO DEMOCRATICO 14 14,89 +EUROPA 4 4,25 SVP – PATT 2 2,12 ITALIA EUROPA INSIEME – – ELENA TESTOR 29 26,85 LEGA 19 20,21 FORZA ITALIA 4 4,25 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 3 3,19 NOI CON L’ITALIA – UDC 1 1,06 GIANNI MARZI 25 23,14 MOVIMENTO 5 STELLE 21 22,34 VINCENZO CALI’ 4 3,70 LIBERI E UGUALI 4 4,25 ROBERTO BORDIN 4 3,70 POTERE AL POPOLO! 3 3,19 ANGELA PALMISANO TRIPODI 2 1,85 CASAPOUND ITALIA 2 2,12

Primiero San Martino di Castrozza

Camera

Elettori: 4.276 | Votanti: 3.285 (76,82%) Schede non valide: 112 ( di cui bianche: 37 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 13:05

MAURIZIO FUGATTI 1.486 46,83 LEGA 983 33,28 FORZA ITALIA 312 10,56 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 120 4,06 NOI CON L’ITALIA – UDC 17 0,57 LORENZO DELLAI 803 25,30 PARTITO DEMOCRATICO 369 12,49 SVP – PATT 153 5,18 +EUROPA 93 3,14 CIVICA POPOLARE LORENZIN 79 2,67 ITALIA EUROPA INSIEME 22 0,74 RICCARDO FRACCARO 694 21,87 MOVIMENTO 5 STELLE 631 21,36 ANTONELLA VALER 73 2,30 LIBERI E UGUALI 65 2,20 SAMIRA STEPHAN 46 1,44 POTERE AL POPOLO! 44 1,49 DAMIANO CATTARIN 42 1,32 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 40 1,35 JENNY CAZZOLLI 27 0,85 CASAPOUND ITALIA 25 0,84 FIKRETA PILIPOVIC 2 0,06

Senato

Elettori: 3.894 | Votanti: 3.006 (77,19%) Schede non valide: 69 ( di cui bianche: 39 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 13:29