Elezioni politiche, Panizza (Patt): “Abbiamo davanti anni decisivi per futuro Autonomia”

Connect on Linked in

Per il futuro dell’Italia e della nostra autonomia’

Trento – “Gli anni che abbiamo davanti saranno decisivi per il futuro dell’Italia e della nostra Autonomia”. È così che il senatore Trentino Franco Panizza (Patt), che si ricandidata al Senato nel collegio uninominale di Trento per le elezioni politiche del 4 marzo, guarda al futuro in un documento in cui traccia il bilancio del lavoro effettuato nella legislatura.

“Dobbiamo consolidare la ripresa economica – affaerma – per fare sì che la crisi diventi finalmente solo un brutto ricordo. Dobbiamo continuare con ancor maggior decisione sulla semplificazione burocratica per le imprese, sulla riduzione del carico fiscale, sulla messa in campo di politiche che aiutino la crescita.

Dobbiamo, naturalmente, prenderci cura del Trentino Alto Adige-Südtirol, che ha bisogno di una delegazione parlamentare seria e impegnata, ma anche forte e autorevole, come quella che abbiamo messo in campo in questi cinque anni”.