Elezioni politiche 2022, Salvini a Pinzolo su candidatura Tonina: “Accetto decisioni locali”. Loss, Testor e Cattoi candidate

Ufficiali i nomi nel collegi uninominali per la Lega. Tutti i partiti stanno chiudendo in vista della consegna. Loss, Testor e Cattoi candidate a sorpresa

Trento – Piazza gremita per Matteo Salvini a Pinzolo. Giustizia, rincari energetici, ruolo delle donne, responsabilità dell’Europa, sbarchi dei migranti, flat tax. Sono solo alcuni dei temi affrontati nell’intervista-comizio di Pinzolo.

Ma tra la gente in piazza ha tenuto banco soprattutto la politica trentina, in particolare la candidatura del vicepresidente Mario Tonina sul collegio di Rovereto per l’asse Patt-PT. Una candidatura non ancora definitiva sulla quale Tonina prenderà una decisione finale nella giornata di domenica 21 agosto. Sulla candidatura di Tonina, il leader Salvini è stato chiaro: “Le scelte vengono fatte a livello locale e io le accetto. Benvenuti gli autonomisti se volessero unirsi a noi, ma il perimetro del centro destra è definito”.

Lega, candidature tra luci ed ombre

A poche ore dalla presentazione delle liste, si definiscono tutti i nomi dei candidati in corsa alle prossime elezioni politiche. Vanessa Cattoi, Martina Loss ed Elena Testor. Sono le tre candidate della Lega ai seggi uninominali del Trentino per le prossime politiche del 25 settembre. Vanessa Cattoi è la candidata per la Camera nel collegio di Rovereto. Per quanto riguarda il Senato, Martina Loss è la candidata per il collegio di Trento, Elena Testor nel collegio Valsugana. Per Diego Binelli avanza il primo posto nel listino proporzionale.

Fratelli d’Italia ufficializzerà i nomi nelle prossime ore: per la Camera di Trento dovrebbe correre Andrea De Bertoldi, che nel 2018 aveva vinto nello stesso collegio ma al Senato, e a Rovereto per Palazzo Madama la consigliera provinciale Alessia Ambrosi. Capolista nel proporzionale il commissario provinciale Alessandro Urzì

I Cinque Stelle stanno ancora lavorando sugli uninominali ma intanto ha preso forma il listino proporzionale: capolista Rudi Tranquillini, trentino di Mori, seguito da Monica Pizzuto, di Merano e da Maurizio Dal Bianco, di Levico, che verrà probabilmente candidato anche in un collegio uninominale.

Il centrosinistra, dopo la firma del patto al Senato con Italia Viva e Azione, schiererà per Palazzo Madama Pietro Patton a Trento, Donatella Conzatti, unica parlamentare uscente, a Rovereto dove non avrà una corsa facile, l’ex sindaco di Levico, Michele Sartori a Pergine. Alla Camera a Trento Sara Ferrari, a Rovereto la vicesindaca di Dro, Michela Calzà.

Guarda l’incontro con Salvini a Pinzolo

Tweets by matteosalvinimi