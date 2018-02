Elezioni Politiche 4 marzo/Valer (LEU): “Rimettere le valli al centro: studiare, lavorare, curarsi e muoversi in Valsugana

Connect on Linked in

Si terrà lunedì 12 febbraio, a Borgo Valsugana, il primo incontro pubblico di presentazione dei candidati di Liberi e Uguali nel collegio del Trentino orientale

Borgo Valsugana (Trento) – La serata, dal titolo “Rimettere le valli al centro: studiare, lavorare, curarsi e muoversi in Valsugana” sarà l’occasione per i cittadini e le cittadine di conoscere da vicino Antonella Valer, candidata alla Camera dei Deputati, e Vincenzo Calì, candidato al Senato della Repubblica, e per i candidati di ascoltare chi vive sul territorio.

L’incontro si svolgerà presso la sala rossa della Comunità di Valle, in corso Ausugum, con inizio alle ore 20.30, e sarà condotto dalla giornalista Marika Damaggio, che intervisterà i candidati e raccoglierà le domande e le riflessioni dei presenti.

Antonella Valer, 46 anni, candidata alla Camera: “Non ho esperienze politiche nelle istituzioni, ma “faccio politica” nella mia vita di tutti i giorni: ho sempre creduto nella partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine alla vita delle loro comunità, nella funzione essenziale dell’educazione, e nell’importanza della formazione per la democrazia. Credo nella politica come la definiva Lorenzo Milani: “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Uscirne da soli è avarizia. Uscirne tutti insieme è politica.”

Vincenzo Calì, 72 anni, candidato al Senato: “Di Antonella condivido la spinta ideale: promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine alla vita democratica del nostro Paese. La mia esperienza parte con la partecipazione attiva ai movimenti che segnarono gli anni sessanta; oggi, in un momento storico in cui vediamo con quali difficoltà le giovani generazioni si trovano ad affrontare le sfide del mondo nuovo, della spinta contestativa di allora è rimasta la volontà di non arrendersi di fronte alla crisi di partecipazione, il senso del dovere di portare il proprio contributo a far sì che il dettato dell’art. 3 della costituzione, che abbiamo difeso con il referendum, non rimanga lettera morta. Amo il Trentino di cui sono cittadino dal lontano 1968 e alla cui valorizzazione ho dedicato gran parte della mia attività, all’Università e al Museo storico della città capoluogo. A tutti i partecipanti verrà regalata una copia della Costituzione Italiana

