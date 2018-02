Elezioni Politiche/Tappa a Primiero San Martino di Castrozza per il deputato Riccardo Fraccaro (M5S): interviene sulle ‘parlamentarie’ ma anche sul futuro di passo Rolle

Connect on Linked in

I candidati del Movimento Cinque Stelle Trentino hanno fatto tappa a Primiero martedì pomeriggio e non hanno risparmiato critiche alla politica provinciale

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Il Movimento 5 Stelle fa tappa anche a Primiero in vista delle prossime elezioni politiche.

Il deputato Riccardo Fraccaro, 37 anni di origini venete (in provincia di Treviso), conosce Primiero per le sue prime vacanze sugli sci ed è da tempo residente a Trento. Parlamentare uscente del Movimento 5 Stelle, è oggi candidato sull’uninominale alla Camera e anche al proporzionale in Valsugana. Si confronta tra gli altri, con il segretario leghista Maurizio Fugatti e con l’ex presidente della Provincia di Trento, Lorenzo Dellai.

Il deputato uscente dei 5 Stelle, è un volto noto del movimento anche a livello nazionale, vicino al candidato premier Luigi Di Maio, oltre ad essere tra i fondatori del MeetUp in Trentino.

A Primiero, Fraccaro è arrivato martedì con il candidato al Senato Gianni Marzi per incontrare operatori turistici, albergatori, imprenditori, ma anche per conoscere da vicino la realtà del gruppo Acsm che opera nel mondo dell’energia rinnovabile.

Un’intera giornata passata in valle, per i candidati del Movimento, che hanno chiarito le polemiche politiche di queste settimane (riferite alle ‘parlamentarie’), senza però dimenticare le questioni più spinose relative al territorio: in primis l’atteso collegamento San Martino Rolle, che fatica a vedere la luce in Valle, con un attacco frontale ai vertici provinciali per i troppi ritardi.

Guarda l’intervista a Fraccaro e Marzi (M5S)