Elezioni Politiche 4 marzo, ecco come si vota: Schede e Candidati in Valsugana e in Trentino (SCHEDE/VOTO)

Elezioni, 408 mila trentini chiamati al voto. Urne aperte dalle 7.00 alle 23.00. Attenzione: il voto disgiunto non è ammesso

Trento – Nella provincia di Trento saranno allestiti 589 seggi, tra cui 21 seggi speciali e 32 seggi volanti. 6 elettori potranno votare a domicilio. I medici delle unità operative di cure primarie e di igiene e sanità pubblica dell’Apss rilasceranno i certificati attestanti per elettori non deambulanti o impossibilitati a esprimere il voto senza accompagnatore. Gli elettori trentini chiamati al voto domenica 4 marzo per il rinnovo del Parlamento sono: 209mila donne e 199 mila uomini. Di questi 33mila votano per la prima volta.

Ecco come saranno le schede elettorali

Come si vota

Si vota tracciando un segno sul rettangolo che contiene il contrassegno della lista e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale tanto ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale quanto a favore della lista nel collegio plurinominale.

Il voto così espresso vale tanto ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale quanto a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata.

Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un altro segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista. Lo stesso avviene se si traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della stessa lista.

Lo stesso avviene se si traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della stessa lista. Ma attenzione: il voto disgiunto non è ammesso. Quindi, se si traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un altro segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista alla quale il candidato non è collegato, il voto è nullo. Altri chiarimenti sul voto (Adnkronos)

I certificati medici

In occasione delle elezioni politiche i medici delle unità operative di cure primarie e di igiene e sanità pubblica dell’Apss rilasceranno i certificati attestanti lo stato di salute agli elettori non deambulanti o impossibilitati a esprimere il voto senza accompagnatore. Gli elettori che votano a domicilio possono richiedere i certificati o prenotare la visita del medico per il rilascio del certificato alle unità operative di cure primarie dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel normale orario di ambulatorio fino a venerdì.

In occasione delle elezioni per assicurare il rilascio delle tessere elettorali e di eventuali attestati sostitutivi (validi solo per questa votazione), gli uffici del comune di Trento rimarranno aperti al pubblico con il seguente orario: · ufficio elettorale di piazza Fiera, 17: venerdì 2 e sabato 3 marzo dalle 8 alle 18, domenica 4 marzo dalle 7 alle 23 · uffici delle circoscrizioni: sabato 3 marzo dalle 9 alle 12, domenica 4 marzo dalle 7 alle 23 Per chi non riuscisse a ritirare la propria tessera elettorale presso gli uffici, il servizio innovazione e servizi digitali ha sviluppato un applicativo che permette di stampare autonomamente il proprio attestato di voto sostitutivo da casa, valido per la votazione di domenica 4 marzo.

