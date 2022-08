Elezioni politiche 2022: ecco tutti i candidati in Trentino

Nella serata di lunedì 22 agosto è scaduto il termine per la presentazione delle liste per le prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022

Trento – Sono tre in Trentino, i seggi per il Senato e due per la Camera, con il sistema uninominale. Saranno invece tre i deputati eletti in regione col proporzionale. Ben 18 le liste presentate per la Camera, 14 quelle per il Senato.

Iniziando dal Senato, il centrodestra per l’uninominale in Trentino schiera Martina Loss a Trento, Micaela Biancofiore a Rovereto, Elena Testor a Pergine.

Nel capoluogo il centrosinistra schiera Pietro Patton, in Vallagarina Donatella Conzatti, a Pergine Michele Sartori. I Cinquestelle presentano Paolo Minotto a Trento, Giulio Angelini a Rovereto e Rosa Michela Rizzi a Pergine. Autonomisti con Patrizia Pace a Trento, Stefano Bresciani a Rovereto e Roberta Bergamo in Valsugana.



All’uninominale alla Camera, a Rovereto il centrodestra propone l’uscente Vanessa Cattoi, Andrea De Bertoldi correrà a Trento. Centrosinistra con Sara Ferrari a Trento e Michela Calzà a Rovereto. M5S rappresentati da Rudi Tranquillini nel capoluogo e Maurizio Dal Bianco in Vallagarina. SVP-PATT-Progetto Trentino correranno a Trento con Lorenzo Ossanna e a Rovereto con Elena Albertini. Azione-Italia Viva alla Camera hanno i loro candidati uninominali: sono Alessia Tarolli a Trento e Roberto Sani a Rovereto.

Nel proporzionale regionale, capolista di Forza Italia sarà la campionessa di scherma Valentina Vezzali. Fratelli d’Italia schiera in cima al listino Alessia Ambrosi, Lega con Diego Binelli e Micaela Biancofiore per la lista ‘Noi moderati’. Guida la lista del Partito Democratico Sara Ferrari, per Azione-Italia Viva Massimiliano Mazzarella, Europa Verde indica Roberta Rigamonti, +Europa Fabio Valcanover. Per i Cinquestelle scende in campo Rudi Tranquillini, mentre gli autonomisti corrono con l’SVP Dieter Steger.