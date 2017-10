Elezioni politiche 2018, Svp e Patt rinnovano alleanza. Biancofiore ripropone emendamento Alto Adige

Connect on Linked in

Achammer, azione comune è fondamentale. Kompatscher a Bruxelles: incontro con Tajani

Trento/Bolzano – In tempi come questi, in cui a livello nazionale la nostra autonomia viene sempre più messa in discussione, un’azione comune e concertata è fondamentale”. Lodice il segretario Svp Philipp Achammer, dopo un incontro con una delegazione del Patt.

Nel corso dell’incontro – si legge in una nota della Svp – è stato rinnovato il patto fra le due formazioni politiche “per garantire e sviluppare l’autonomia”. “Con il Patt – ha detto Achammer – ci unisce già da anni una stretta alleanza e nel corso dell’incontro abbiamo concordato i prossimi passi in comune”.

All’incontro erano presenti tra gli altri, per il Patt il governatore del Trentino Ugo Rossi ed il segretario Franco Panizza, mentre per la Svp, assieme ad Achammer, v’erano il governatore Arno Kompatscher ed i parlamentari Daniel Alfreider e Karl Zeller.

Biancofiore torna alla carica con Alto Adige

Forza Italia presenta in aula alla Camera sette emendamenti alla legge elettorale. Due sono proposte di modifica condivise dal gruppo, a prima firma Francesco Paolo Sisto, e riguardano la circoscrizione estero e l’elezione di un candidato nel caso di pareggio, in cui si propone che sia il più esperto anziché il più giovane, come prevede ora il Rosatellum bis modificato in commissione.

Un altro emendamento, a firma Elena Centemero, riguarda l’equilibrio di genere. Mentre Michaela Biancofiore ha ripresentato gli emendamenti sul Trentino Alto-Adige.

Incontro con Tajani per governatori TAA

La presenza del lupo nell’arco alpino, la politica alimentare all’interno dell’Unione Europea, la strategia macroregionale alpina Eusalp. Questi i temi principali che il presidente altoatesino Arno Kompatscher e il presidente della Provincia di Trento Ugo Rossi affronteranno martedì e mercoledì a Bruxelles. Nella prima giornata il programma prevede la partecipazione del presidente altoatesino alla seduta plenaria del Comitato delle Regioni, dove si parlerà soprattutto di ambiente, clima, energia e mobilità, mentre il giorno successivo l’Ufficio comune dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino ospiterà un convegno dedicato alla strategia macroregionale alpina Eusalp, coordinato dalla Provincia di Bolzano. Sempre nella giornata di mercoledì Kompatscher interverrà ad altre due iniziative organizzate dal Comitato delle Regioni e dedicate al tema della politica alimentare sostenibile all’interno della Ue, e il tema sarà affrontato anche in un incontro con il gabinetto del Commissario europeo alla salute Vytenis Andriukaitis. Quindi sarà la volta di affrontare il tema della presenza dei grandi predatori, ovvero lupi e orsi, nell’arco alpino: il presidente della Provincia di Bolzano ne parlerà sia con il gabinetto del Commissario all’ambiente Karmenu Vella, sia con il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Proprio l’incontro con Tajani, previsto nel primo pomeriggio di mercoledì 11 ottobre, chiuderà la due giorni di Bruxelles di Arno Kompatscher.