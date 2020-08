Elezioni Primiero Vanoi: salta seconda lista a Canale, amarezza per Sicheri e Felici, salvo sorprese Bortolo Rattin sindaco. Il voto nei Comuni

Il gruppo in campo a Canal San Bovo, dovrà ora superare lo scoglio del quorum del 50 per cento degli elettori. Il punto negli altri Comuni. Da sabato a martedì la presentazione delle candidature

Primiero /Vanoi /Mis (Trento) – A poche ore dall’inizio del deposito ufficiale delle liste per le prossime comunali del 20 – 21 settembre, il colpo di scena arriva dalla valle del Vanoi dove venivano date per scontate due liste in corsa.

Nel pomeriggio di venerdì, uno stringato comunicato informa che la lista di Silvano Sicheri sostenuta anche dal presidente del Consorzio turistico locale, Marco Felici ha deciso di non presentarsi alle prossime amministrative. I tempi molto stretti, ma soprattutto i troppi ritiri dell’ultima ora, hanno costretto il gruppo a fermarsi, con lo stesso Felici, che valuta però anche l’opzione del “non voto” in vista della prossima consultazione.

“Aria nuova” con un fiore nel logo e i semi nel vento, sarebbero stati i caratteri distintivi del gruppo che si proponeva con 16 persone riunite negli ultimi giorni, di fare la differenza. Purtroppo però – spiegano i promotori – 3 pesanti ritiri nelle ultime ore hanno segnato il destino del gruppo, nonostante le pressioni da più parti in valle a presentarsi per garantire un’alternativa, scongiurando il rischio del non voto.

La nota della seconda lista Vanoi

“Con rammarico – scrivono in una nota Silvano Sicheri e Marco Felici – vogliamo comunicare agli abitanti del Vanoi, l’impossibilità di organizzare una lista di chiaro cambiamento e rinascita per poter dar loro la possibilità di una scelta ed una alternativa democratica. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in Noi”

Una lista contro l’astensione

CANAL SAN BOVO – Salvo ulteriori sorprese nel weekend, a Canal San Bovo rimane quindi in campo solo la formazione guidata da Bortolo Rattin, ex impiegato di banca, della quale farebbero parte almeno tre componenti della maggioranza uscente di Albert Rattin (non ricandidato). Un progetto che parte però da lontano, in campo già per le elezioni di maggio, prima del rinvio per l’emergenza Covid, con base operativa radicata da mesi nel paese di Ronco.

Tra i volti noti in campo, nel gruppo di Bortolo Rattin, ci sarebbe da segnalare anche il ritorno dell’ex vice presidente della Comunità di Valle, Andreina Stefani, già assessore comunale a Canal San Bovo con Luigi Zortea, che vanta esperienza di lungo corso nel campo del sociale ma non solo.

La situazione negli altri Comuni

SAGRON MIS – Sempre in tema di ritorni, a Sagron Mis, si registra la candidatura di Marco Depaoli, ex presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, ex sindaco di Tonadico e già presidente del Comprensorio di Primiero ma anche del Parco, oggi presidente di Appm Trentino, molto legato a quella terra da sempre. Sarebbe invece fuori dai giochi il sindaco uscente Luca Gadenz.

Mezzano nel Comune unico di Primiero?

MEZZANO – Dopo la frattura di Ivano Orsingher, il nuovo candidato in campo è Giampietro Zugliani, consigliere con esperienza anche nel Bim Brenta, che avrà però il forte sostegno del sindaco uscente Ferdinando Orler e di altri componenti dell’attuale amministrazione. Ancora da confermare sull’altro fronte la presenza di Fiorenzo Simion, già sindaco di Mezzano negli anni ’80, che punterebbe a portare Mezzano a far parte di un Comune unico che abbracci tutta la valle, da Passo Rolle fino al Vanoi.

Due assessori in corsa a Imèr

IMER – Sarà sfida aperta e di certo molto accesa, tra l’assessore uscente Daniele Gubert e l’ex assessore della precedente Giunta, Antonio Loss. Le loro liste sono pronte già da tempo. Non si ricandiderà invece il sindaco Gianni Bellotto, che guarda invece con attenzione al futuro della Comunità di valle, così come molti altri in queste ultime settimane, in vista della prossima riforma provinciale. A breve la Comunità vedrà la nomina di un commissario – quasi certamente l’attuale presidente Roberto Pradel – che traghetterà l’Ente fino a marzo, in attesa del voto.

Un solo sfidante per Depaoli?

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA – Molto più complicata la situazione nel comune di Primiero San Martino di Castrozza. Tre sarebbero le liste a sostegno del sindaco uscente Daniele Depaoli: due consolidate, mentre una nuova squadra sarebbe nata a Tonadico con diversi giovani e molti personaggi di peso in campo.

Per il momento, l’unico pronto a sfidare Daniele Depaoli sarebbe l’ex sindaco Bruno Simion con Mariuccia Cemin e il probabile sostegno del gruppo dell’ex consigliere provinciale, Marino Simoni. Per ora però si tratta solo di anticipazioni che troveranno conferma entro pochi giorni.

E’ invece degli ultimi giorni il tentativo di comporre una lista sfidando l’attuale sindaco Depaoli, da parte di Paolo Meneguz, già consigliere della Comunità e amministratore a Transacqua.

I giochi sono ancora molto aperti, ma entro martedì, terminate riunioni e conventicole preelettorali, la parola passerà ai cittadini che dovranno scegliere i loro rappresentanti, in un periodo di certo non facile per l’intera Comunità di Primiero.