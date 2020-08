Elezioni Mezzano 2020, la seconda lista sarà guidata da Francesco Alberti

Posted on

Dopo le elezioni di domenica 8 maggio, definiti assessori e deleghe: primo Consiglio comunale lunedì 23 maggio – Il primo Consiglio Comunale del 23 maggio (Odg) Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Via libera a poco più di una settimana dal voto di domenica 8 maggio, alla nuova Giunta Depaoli. Come in quasi tutti i Comuni trentini […]