Elezioni Imèr 2020, ecco la lista del candidato Sindaco Daniele Gubert

Posted on

Si dovranno attendere ancora alcuni giorni per poter conoscere nel dettaglio l’esito della sentenza finale del Consiglio di Stato Transacqua (Trento) – C‘è grande attesa a Transacqua dopo la durissima sentenza del Tar dei mesi scorsi sul centro ex ‘Ingros’ con il relativo no alla sospensiva per Primiero Sviluppo e Famiglia Cooperativa. Il 27 ottobre […]