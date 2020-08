Elezioni Imèr 2020, ecco il gruppo del candidato Sindaco Antonio Loss

Depositata sabato pomeriggio la prima lista a Imèr, guidata dal candidato Sindaco, Antonio Loss

Imèr (Trento) – L’ex assessore nella precedente giunta comunale di Imèr, Antonio Loss, è il primo a depositare la sua lista in Comune.

Lo ha fatto sabato pomeriggio. Ecco i nomi di tutti i candidati in campo alle prossime elezioni comunali.

LISTA IMÈR 2020

Insieme verso il futuro

Candidato Sindaco:

Antonio Loss – 49 anni – Carabiniere Forestale;

Candidati onsiglieri:

Anna Bettega – 32 anni – Coordinatrice Malga Valcigolera, laureata in Belle Arti e nemamma;

Camillo Bettega – 64 anni – Ex Direttore di Famiglia Cooperativa;

Enrico Bettega – 36 anni – Autista Trentino Trasporti, Vigile del Fuoco Volontario e collaboratore G.A.R.I.;

Martina Bettega – 44 anni – Impiegata e mamma di tre figli;

Erica Brandstetter – 34 anni – Dipendente Famiglia Cooperativa e mamma di due figli;

Aurora Dalla Sega – 33 anni – Impiegata ed allenatrice di calcio U.S. Primiero;

Gian Franco Furlan (Manci) – 67 anni – Pensionato e Presidente A.C.A.T. Primero;

Roberta Loner – 47 anni – Commessa ha frequentato il DAMS e mamma di due figli;

Stefano Marsiletti – 64 anni – Pensionato, ex responsabile commerciale;

Giovanni Meneghel – 31 anni – Boscaiolo, Vigile del Fuoco Volontario e contadino;

Antonio Nicolao – 30 anni – Operaio Servizio Strade P.A.T. e Vigile del Fuoco Volontario;

Ivan Nicolao – 38 anni – Falegname e carpentiere in legno;

Sara Rigoni – 40 anni – Custode Forestale;

Marcello Zanon (Romagne) – 46 anni – Rappresentante di articoli sportivi.