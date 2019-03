Elezioni europee di maggio: Social, fake e voto, Ue preoccupata

Connect on Linked in

Facebook, Twitter e Google devono fare di più per combattere la disinformazione on line, in vista delle prossime elezioni Europee. Lo sottolineano il vicepresidente della Commissione europea, Andrus Ansip, insieme ai commissari Vera Jourova, Julian King e Mariya Gabriel: “La campagna elettorale per le Europee inizierà appieno in marzo

NordEst – Esortiamo le piattaforme ad accelerare i loro sforzi, perché la situazione ci preoccupa. Incoraggiamo Facebook, Google e Twitter a fare di più negli Stati membri dell’Ue per contribuire ad assicurare l’integrità delle elezioni Europee nel maggio prossimo”.

La Commissione ha chiesto alle piattaforme di ricevere informazioni dettagliate, per monitorare i progressi fatti nell’esame della collocazione delle pubblicità on line, sulla trasparenza della propaganda politica, sulla chiusura degli account falsi e nella segnalazione dei sistemi per produrre ‘bot’ automatici, software che simulano utenti umani sui social network. Per i commissari europei, “dobbiamo vedere più progressi sugli impegni presi dalle piattaforme on line per combattere la disinformazione”.