Elezioni Comunali in Trentino, Eugenio Antolini è il nuovo sindaco di Tione

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Trento – L’unico candidato in corsa a Tione conquista la vittoria con l’affluenza al 71% (soglia necessaria quando c’è una candidatura unica). In serata, dovrebbero arrivare i risultati dei primi cittadini di Borgo Valsugana, Levico Terme. Dovranno ottenere il 50 per cento dei consensi, altrimenti sarà necessario attendere il voto di ballottaggio previsto tra due settimane.

A Folgaria e Terre d’Adige, i candidati sono 2 e il risultato sarà noto ovviamente in giornata.