Elezioni comunali a Tenno, il nuovo sindaco è Giuliano Marocchi. Il 26 maggio si torna al voto per le Europee

Tenno (Trento) – Il risultato definitivo è arrivato a tarda notte, dopo un lungo scrutinio nelle due sezioni di Tenno e Cologna. Giuliano Marocchi, volto noto della politica locale, sarà il nuovo primo cittadino. Nel passato, ha già ricoperto per due volte l’incarico di vicesindaco e, dallo scorso maggio, anche quella di sindaco reggente.

Il Comune di Tenno è andato al voto dopo le dimissioni dello scorso anno del sindaco Gian Luca Frizzi, seguite alle polemiche sulla stele per Alba Chiara Baroni, la giovane concittadina vittima di femminicidio nel 2017. L’affluenza finale al voto è stata del 59%, sei punti in meno rispetto alle elezioni precedenti.

Elezioni europee il 26 maggio. Si torna alle urne per le elezioni Europee ma non solo. Sono infatti due i seggi da assegnare alla Camera: quelli del presidente Fugatti e dell’assessora Zanotelli, che dopo le Provinciali di ottobre si erano dimessi dal Parlamento. Al voto sono dunque chiamati gli elettori dei collegi della Valsugana, in cui era stato eletto Fugatti e di Trento che aveva portato a Roma, appunto, Zanotelli. La data è quella del 26 maggio, stesso giorno delle Europee.