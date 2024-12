Elezioni comunali in Trentino Alto Adige: Kompatscher ha firmato il decreto per il 4 maggio 2025

Si voterà dalle 7 alle 22 per la scelta dei nuovi sindaci in Trentino Alto Adige: 157 comuni al voto nella provincia di Trento e 111 Comuni della provincia di Bolzano

Trento/Bolzano – Si terranno domenica 4 maggio 2025 dalle 7.00 alle 22.00 le elezioni comunali per la scelta dei nuovi sindaci in Trentino Alto Adige. È quanto ha stabilito un decreto a firma del Presidente della Regione Arno Kompatscher che ha fissato l’eventuale turno di ballottaggio domenica 18 maggio 2025 sempre dalle 7.00 alle 22.00. Nella stessa data del 4 maggio 2025 è stata fissata la convocazione dei comizi per l’elezione diretta dei consigli circoscrizionali nel comune di Trento e di Bolzano.

Questi i 157 comuni al voto nella provincia di Trento: Albiano, Aldeno, Altavalle, Altopiano della Vigolana, Amblar-Don, Andalo, Arco, Avio, Baselga di Piné, Bedollo, Besenello, Bieno, Bleggio Superiore, Bocenago, Bondone, Borgo d’Anaunia, Borgo Lares, Borgo Valsugana, Brentonico, Bresimo, Caderzone Terme, Calceranica al Lago, Caldes, Calliano, Campitello di Fassa/Ciampedel, Canal San Bovo, Canazei/Cianacei, Capriana, Carisolo, Carzano, Castel Condino, Castel Ivano, Castello-Molina di Fiemme, Castello Tesino, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra Lisignago, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Civezzano, Cles, Comano Terme, Commezzadura, Contà, Croviana, Dambel, Denno, Dimaro Folgarida, Drena, Dro, Fai della Paganella, Fierozzo/Vlarötz, Folgaria, Fornace, Frassilongo/Garait, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grigno, Imer, Isera, Lavarone, Lavis, Ledro, Levico Terme, Livo, Luserna/Lusérn, Madruzzo, Malé, Massimeno, Mazzin/Mazin, Mezzana, Mezzano, Mezzocorona, Moena/Moena, Molveno, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Novella, Ospedaletto, Ossana, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve di Bono-Prezzo, Pieve Tesino, Pinzolo, Pomarolo, Porte di Rendena, Predaia, Primiero San Martino di Castrozza, Rabbi, Riva del Garda, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Ronzo-Chienis, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, San Lorenzo Dorsino, San Michele all’Adige, Sant’Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sella Giudicarie, Sfruz, Soraga di Fassa/Soraga, Sover, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terragnolo, Terre d’Adige, Terzolas, Tesero, Tione di Trento, Ton, Torcegno, Trambileno, Trento, Tre Ville, Valdaone, Valfloriana, Vallarsa, Vallelaghi, Vermiglio, Vignola Falesina, Villa Lagarina, Ville d’Anaunia, Ville di Fiemme, Volano, Ziano di Fiemme.

I termini per la presentazione delle candidature, ai sensi dell’articolo 217-bis del Codice sono i seguenti: da venerdì 14 marzo a martedì 18 marzo 2025 ore 12.00 (esclusa domenica 16 marzo 2025)

Questi i 111 Comuni della provincia di Bolzano: Aldino, Andriano, Anterivo, Appiano sulla Strada del Vino, Avelengo, Badia/Badia, Barbiano, Bolzano, Braies, Brennero, Bronzolo, Brunico, Caines, Caldaro sulla Strada del Vino, Campo di Trens, Campo Tures, Castelbello-Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chienes, Chiusa, Cornedo all’Isarco, Cortaccia sulla Strada del Vino, Cortina sulla Strada del Vino, Corvara in Badia/Corvara, Curon Venosta, Dobbiaco, Egna, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Laion, Lasa, Lauregno, Luson, Magrè sulla Strada del Vino, Malles Venosta, Marebbe/Mareo, Marlengo, Martello, Meltina, Merano, Monguelfo-Tesido, Montagna sulla Strada del Vino, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ora, Ortisei/Urtijëi, Parcines, Perca, Plaus, Ponte Gardena, Postal, Prato allo Stelvio, Predoi, Provés, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rifiano, Rio di Pusteria, Rodengo, Salorno sulla Strada del Vino, San Candido, San Genesio Atesino, San Leonardo in Passiria, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia/S. Martin de Tor, San Pancrazio, Santa Cristina Valgardena/S. Cristina Gherdëina, Sarentino, Scena, Selva dei Molini, Selva di Val Gardena/Sëlva, Senale-San Felice, Senales, Sesto, Silandro, Sluderno, Stelvio, Terento, Terlano, Termeno sulla Strada del Vino, Tesimo, Tires, Tirolo, Trodena nel Parco Naturale, Tubre, Ultimo, Vadena, Val di Vizze, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Velturno, Verano, Villabassa, Villandro, Vipiteno.