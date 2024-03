Elezioni comunali in Trentino Alto Adige: ecco dove si vota il 26 maggio 2024

Ad Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo e Rovereto. In Alto Adige a Laives, Lana e San Martino in Passiria

Trento/Bolzano – Altra tornata elettorale domenica 26 maggio 2024 per le elezioni comunali per la scelta del nuovo sindaco dei comuni di Laives, Lana e San Martino in Passiria in Provincia autonoma di Bolzano e di Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo e Rovereto in Provincia autonoma di Trento.

È quanto ha stabilito un decreto del Presidente della Regione che ha fissato l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 in contemporanea con le elezioni europee. Nella stessa data del 26 maggio 2024 è stata fissata anche l’elezione dei consigli circoscrizionali nel comune di Rovereto.

