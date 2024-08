Comunali in Trentino il 4 maggio 2025, lo propone la Giunta regionale. Ballottaggio il 18

La giunta indica il 4 maggio perché l’11 maggio coincide con l’adunata degli alpini a Biella. Restano in sospeso le ipotesi di ricorsi sulla data e sul numero dei mandati

Trento/Bolzano – La Regione informa che la giunta ha indicato il 4 maggio perché l’11 maggio coincide con l’adunata degli alpini a Biella. Votare, invece, il 18 maggio avrebbe portato il ballottaggio durante il ponte del 1° giugno. La stessa cosa accadrebbe ipotizzando la data del 25 maggio, perché il ballottaggio sarebbe così previsto per l’8 giugno, che in Alto Adige coincide con il ponte per la festività di Pentecoste.

Sulla elezioni comunali in regione restano aperte due questioni. Una riguarda il limite dei mandati dei sindaci- L’altra il possibile, ipotetivo ricorso annunciato da alcuni sindaci o consiglieri comunali sulla decisione di anticipare a primavera la data delle elezioni.

“Crediamo che possa essere la data migliore -ha spiegato il Presidente della Regione Arno Kompatscher – “considerando non solo l’importanza di evitare sovrapposizioni con eventi significativi, ma anche per garantire la massima partecipazione dei cittadini al voto”. “La decisione mira a facilitare l’esercizio del diritto di voto, evitando possibili disagi e incoraggiando un’ampia affluenza alle urne – ha concluso l’assessore regionale agli enti locali Franz Locher – Siamo fiduciosi che questa scelta contribuisca a un sereno svolgimento delle elezioni.”