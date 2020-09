Comunali 2020, a Primiero netta vittoria di Daniele Depaoli, a Mezzano vince Zugliani, a Imèr Loss, a Sagron Mis Marco Depaoli e a Canal San Bovo Rattin (VOTI)

Posted on

L’Istat ha reso noti, come di consueto, i dati relativi all’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni NordEst – L’indicatore, essendo l’edilizia e tutta la sua filiera, una tra le attività fondamentali del Paese, nonché quella che forse in assoluto ha risentito di più della crisi, è particolarmente utile per tastare il polso della reale situazione […]