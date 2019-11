Elezioni comunali a Garniga e Vigola: i risultati. Niente fusione tra Pellizzano e Ossana

Posted on

Ingenti i danni provocati all’agricoltura dalle precipitazioni primaverili Nordest – ​L’arrivo del caldo è importante per salvare le coltivazioni che hanno resistito ad una primavera che ha fatto registrare in media il 20 per cento di pioggia in piu’ con punte di oltre il 100 per cento in alcune zone del nordest, che hanno sconvolto […]