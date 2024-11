Elezioni comunali a Caldonazzo: sarà ballottaggio tra Stefano Riccamboni (39,7%) e Carlo Stefenelli (34%)

Si sfideranno domenica 24 novembre. Nel 2020 l’affluenza era arrivata al 63%

Caldonazzo (Trento) – A prendere più voti è stato Stefano Riccamboni 39,7% della lista “Vivere Caldonazzo”, poi Carlo Stefenelli, 34% con la lista “Insieme cambiamo passo” e “Caldonazzo nel cuore”, infine Giampaolo Antoniolli con il 26,2%, della lista “Uniti per Caldonazzo Brenta Lochere”.

Nessuno dei tre ha superato la soglia del 50% dei voti per il primo cittadino e si andrà al ballottaggio tra i due candidati che hanno preso più preferenze, ovvero Riccamboni e Stefenelli, prossime elezioni domenica 24 novembre.

Affluenza in calo

Alla chiusura dei seggi l’affluenza si è attestata al 55,4%, quasi l’8% in meno rispetto al 2020 quando andò a votare il 63% degli aventi diritto. In corsa per la poltrona di primo cittadino c’erano tre candidati, tutti sostenuti da liste civiche.

In breve

Felix Nagler è il nuovo sindaco di La Valle. Gli elettori hanno scelto l’assessore uscente come primo cittadino. Lo sfidante era l’ex vicesindaco Felix Dapoz.Nagler ha ricevuto 414 voti e Dapoz 390. L’affluenza alle urne è stata dell’80,4%.