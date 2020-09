Elezioni Comunali 2020, a Sagron Mis e Canal San Bovo quorum superato domenica: eletti Marco Depaoli e Bortolo Rattin

Salvo improbabili sorprese dai voti validi (è richiesto il 50%), ci sono già i primi due sindaci eletti a Sagron Mis e nel Vanoi. In calo l’affluenza (complice elevato numero iscritti AIRE) fino a domenica sera nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Imèr e Mezzano al voto non senza tensioni finali

Canal San Bovo/Sagron (Trento) – La conferma ufficiale arriverà solo al termine dello scrutinio delle elezioni comunali, che avverrà martedì mattina dalle 9, ma già con i dati sul quorum superato nella giornata di domenica, si registrano i primi due nuovi sindaci della Comunità di Primiero.

Depaoli e Rattin i primi sindaci

Sono Marco Depaoli a Sagron Mis e Bortolo Rattin a Canal San Bovo. A Sagron Mis il quorum è stato raggiunto già nella tarda mattinata di domenica, mentre in serata anche il Vanoi ha superato il numero minimo di votanti necessari. Da martedì con lo scrutinio, si avranno anche le preferenze dei singoli candidati.

Secondo i dati forniti dalla Regione, fino a domenica, l’affluenza a Canal San Bovo è stata del 27,77% (619 votanti alle 23) mentre a Sagron Mis del 46,35% (108 votanti domenica sera), dati – va sottolineato – che comprendono però anche numerosi iscritti AIRE (estero).

Affluenza in calo a Primiero

Sempre fino a domenica sera, si registra invece un netto calo dell’affluenza nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza che si attestava sul 40.58% con 2.421 elettori ai seggi. A Imèr invece fino a domenica hanno votato 648 persone (50,94% degli elettori), mentre a Mezzano il 56,79% pari a 820 votanti.

In breve

Alla chiusura dei seggi, domenica sera alle 23, avevano votato 218mila trentini, pari al 49,42% dei 442mila aventi diritto. Tra i comuni con più di 3mila abitanti, l’affluenza più alta si è registrata ad Aldeno, quasi il 58%, all’estremo opposto Ville d’Anaunia, dove la domenica poco più di un avente diritto su 3 si è recato al seggio. Per 53 comuni in cui c’è un solo candidato sindaco non ci sarà bisogno di aspettare lo spoglio ma sarà sufficiente verificare che sia stato raggiunto il quorum della metà più uno degli aventi diritto. In 19 casi questo risultato era stato già centrato alle 23 di domenica.