Editoria Sudtirolese in Trentino, fallisce il tentativo degli imprenditori trentini: Athesia guiderà anche l’Adige e Radio Dolomiti

Il Gruppo controlla già Dolomiten, Trentino e Alto Adige, oltre ad altre riviste locali. Il sindacato regionale ha chiesto all’azienda un incontro per discutere del futuro delle redazioni che dovrebbero rimanere autonome

La precedente acquisizione di Trentino Alto Adige ad Athesia

Trento/Bolzano – Dominio sudtirolese nell’editoria trentina. Svaniti i tentativi – da mesi nell’aria – di una possibile acquisizione del quotidiano L’Adige da parte di un gruppo di imprenditori e operatori trentini, ora è ufficiale, il nuovo editore sarà Athesia.

A pochi mesi dall’operazione sul Trentino – Alto Adige, il gruppo ufficializza il nuovo acquisto. Un monopolio quasi assoluto sui quotidiani di Trento e Bolzano.

L’accordo raggiunto

Il quotidiano trentino “L’Adige” passa al gruppo Athesia di Bolzano. Questo è l’accordo siglato dagli attuali proprietari ed editori, i Conti Gelmi di Caporiacco, e l’Ad di Athesia Spa, On. Michl Ebner. Il gruppo Athesia, si legge in una nota del gruppo, ha acquistato il 100 per cento della Init Holding srl, che a sua volta tiene il 100 per cento della Società Iniziative Editoriali Spa (“L’Adige”), di Radio Dolomiti Srl e dell’ Agenzia Media Alpi Pubblicità Srl.

Con quasi 22.000 copie vendute “L’Adige” è il quotidiano più letto del Trentino. Il giornale nasce come settimanale cattolico “Il Popolo Trentino” nel 1945, diventando quotidiano nel 1946.

Dal 1°marzo 1951 è denominato “L’Adige”. “Il Dolomiten e l’Adige hanno le stesse radici, entrambi sono nati dalla resistenza contro il fascismo e nazionalsocialismo”, dichiara Ebner che precisa altresì che per “L’Adige” e “Trentino”, ora entrambi del gruppo Athesia, non è prevista la fusione: “Rimaranno testate indipendenti con redazioni autonome.”

Sindacato chiede incontro

«Il sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige – è il commento dell’Assostampa regionale – auspica che il nuovo editore del quotidiano L’Adige e di Radio Dolomiti continui ad avere a cuore la mission dello storico quotidiano di Trento e provincia e dell’emittente radiofonica e delle professionalità di giornalisti e poligrafici che vi lavorano».

Il sindacato regionale dei giornalisti esprime inoltre l’auspicio che «accanto alla salvaguardia dei livelli occupazionali venga mantenuto il pluralismo dell’informazione in questa terra specialissima che ha fatto dell’autogoverno la sua cifra distintiva».

Il sindacato regionale, d’intesa con la FNSI, chiede infine un incontro in tempi brevi unitamente al cdr delle due testate per potere discutere del futuro delle due redazioni.