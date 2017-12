Edilizia sanitaria, da Giunta trentina 14,5 milioni. Fondi anche per il turismo

Connect on Linked in

Previsto adeguamento terapia neonatale al Santa Chiara

Trento – Approvato dalla Giunta provinciale di Trento l’aggiornamento del Piano per l’edilizia sanitaria, con il quale si assegnano all’Apss 14.532.000 euro, di cui 6.532.000 per il 2017 e altri 8 milioni per il 2018.

Dieci in totale gli interventi che spaziano dall’adeguamento della terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Santa Chiara all’ampliamento del centro di procreazione medicalmente assistita dell’ospedale di Arco, dalla realizzazione della sala operatoria per le emergenze ostetriche dell’ospedale di Cles alla nuova risonanza magnetica di Cavalese.

Con il medesimo provvedimento viene inoltre adeguata la programmazione del Nuovo polo ospedaliero del Trentino, anche alla luce delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, e viene programmato integralmente la realizzazione del nuovo ospedale di Cavalese.

In breve

Per la promozione del Trentino nel 2018 su mezzi digitali e canali tradizionali la Provincia autonoma di Trento spenderà oltre 27 milioni di euro – La Giunta ha infatti approvato il piano triennale di Trentino Sviluppo, società di sistema della Provincia, relativo all’attività di marketing turistico e territoriale. È la prima volta che viene approvato un piano triennale, così come previsto dalla nuova convenzione firmata a marzo fra Provincia e Trentino Sviluppo, anche se il provvedimento autorizza la spesa solo per la prima annualità 2018, pari a 27.413.000 euro. L’autorizzazione di spesa per gli anni 2019 e 2020 potrà essere effettuata non appena sarà disponibile il bilancio provinciale 2018-2020.

