Economia Trentino, secondo trimestre 2021: torna a salire il fatturato

Studio Camera di Commercio: crescita complessiva del 36,5%

Trento – In base ai dati dell’indagine congiunturale, curata dall’Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento, nel secondo trimestre del 2021 il fatturato complessivo è aumentato eccezionalmente (+36,5%) rispetto al 2020. Il comparto manifatturiero si caratterizza per un aumento del fatturato molto sostenuto e pari a +40,7%, bene anche le costruzioni (+63,8%), che volano grazie a superbonus e ecobonus.

Più contenuto il rialzo nel commercio (ingrosso +28,6%, dettaglio +21,5%). Il settore dei servizi alle imprese e del terziario avanzato segna +32,2%, mentre il comparto dei trasporti registra un +40,8%.

Per quanto riguarda il turismo, il secondo trimestre rileva dati ancora lontani dall’epoca pre-Covid. Il bilancio complessivo del secondo trimestre 2021, rispetto allo stesso periodo del 2019, segna infatti un -49,5%, quindi una partenza ancora in sordina del movimento estivo in Trentino. Il quadro complessivo risulta invece molto diverso se confrontato con i numeri dello scorso anno che evidenziano un incremento delle presenze turistiche del +238%. Nel secondo trimestre del 2021, la situazione occupazionale complessiva è in ripresa (+2,6%).

