Eclissi di luna a NordEst: martedì 16 luglio

La Luna torna a dare spettacolo, arriva l’eclissi parziale: il 16 Luglio 2019 diventerà rossa, ecco dove, come e quando vederla

NordEst – Sarà una meravigliosa eclissi lunare parziale, visibile anche dall’Italia, prevista il 16 Luglio. La Luna piena sorgerà già nel cono di penombra della Terra e inizierà a entrare nel cono d’ombra alle 22 circa. La parte oscurata sarà tra il 55 e il 70% e interesserà il satellite a partire dalle 20:42.

Il massimo dell’eclissi verrà osservato alle 23:30. Si ricordi che l’eclissi sarà parziale e di conseguenza non tutto il lato visibile della Luna sarà oscurato. In seguito l’ombra scomparirà dal disco lunare, fase che si completerà intorno all’1 del 17 luglio. La fine dell’eclissi, con l’uscita dal cono di penombra, si verificherà alle 02:20.

A differenza dell’eclissi di Sole, che necessita di appositi strumenti per essere osservata al meglio (vetrini oscurati, filtri solari) senza arrecare danni alla vista, l’eclissi parziale può essere osservata a occhio nudo e, se possibile, con l’ausilio di strumenti ottici come binocoli o telescopi per godere al meglio del fenomeno.