Easyjet torna a volare in Italia dal 15 giugno

Salvo ulteriori slittamenti, con la riapertura delle regioni e delle frontiere in Italia, easyJet torna a volare

NordEst – A partire dal 15 giugno, come già annunciato per le rotte da e per Regno Unito e Francia, il vettore britannico tornerà a volare, i primissimi giorni quasi esclusivamente con voli domestici in Italia, per poi gradualmente aggiungere rotte verso altre mete europee.

I passeggeri e il personale saranno obbligati ad indossare la mascherina a bordo e in aeroporto. Il servizio ristorazione a bordo non ci sarà.

Gli aerei saranno sanificati e dotati di dispositivi sanitari, tra cui mascherine, guanti e disinfettante per le mani. Sarà effettuato il controllo della temperatura ai passeggeri prima dell’imbarco.

Nella prima fase ci saranno 8 collegamenti da e per Milano Malpensa con Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia e Palermo.

La compagnia – si legge in una nota – si aspetta di aumentare progressivamente le rotte, man mano che le restrizioni saranno allentate e in linea con la domanda di viaggio dei clienti”.

Il ripristino dei voli è stato preceduto, dalla riattivazione del training center di Milano, dove sono in atto operazioni di addestramento del personale della compagnia per adattarsi a questa nuova e speriamo temporanea situazione.