E’ grave la ciclista ferita al passo Sella. Domenica di incidenti in moto e in montagna

Domenica impegnativa per il 118

Passo Sella (Trento) – E’ molto grave la ciclista 58enne soccorsa domenica pomeriggio dall’elicottero dell’Aiut Alpin nella zona del passo Sella. Dopo le prime cure sul posto la donna è stata caricata sull’elisoccorso e trasportata in codice rosso all’ospedale San Maurizio di Bolzano. L’allarme è scattato poco prima delle 15 con una telefonata al 112, il numero della centrale unica dell’emergenza.

E’ stata una giornata impegnativa per i sanitari, intervenuti tra l’altro domenica sera a Lagolo per un incidente in moto, a Brentonico per una caduta in bici così come nel bike park della Paganella. Elicottero nel pomeriggio anche a Peschiera del Garda per un centauro 19enne ferito, altre cadute in bici in val di Fassa e in varie zone del Trentino. Tra gli altri interventi, in mattina l’elicottero trentino è intervenuto anche sul monte Cevedale per un escursionista ferito in modo non grave.

In breve

Domenica alle 13.30, a seguito della segnalazione ricevuta dalla Centrale di GeoResQ, il 118 bellunese è stato allertato per una persona in difficoltà sul sentiero numero 165 nei pressi del Monte San Daniele. Attraversando con il compagno un ghiaione, infatti, una escursionista era stata colta da una crisi di panico e non era più in grado di procedere in autonomia. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha quindi individuato il punto in cui si trovava la 53 enne di Ferrara e ha sbarcato con un verricello il tecnico di elisoccorso, che ha recuperato lei e il compagno, per trasportarli al Rifugio De Dòo.

Alle 13.15 di sabato 26 giugno, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del sentiero numero 801, che dal Rifugio Dal Piaz scende a Croce d’Aune, nel comune di Sovramonte, per un ciclista caduto con la propria mountain bike. Si trattava di un 49enne di Valdobbiadene (Treviso) che è stato raggiunto dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso e, dopo la prima assistenza per il probabile trauma toracico, è stato recuperato con il verricello e trasportato all’ospedale di Belluno.

Attorno alle 14.50 di sabato, la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Agordo per un escursionista colto da malore sul sentiero 555 che unisce il Rifugio Vazzoler al Rifugio Capanna Trieste. Il 70enne di Morgano (Treviso), che si era sentito male forse a causa di un colpo di sole o per affaticamento, è stato accompagnato dai soccorritori all’ospedale di Agordo per i dovuti accertamenti.