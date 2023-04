Trento, arrivato uno dei nuovi elicotteri sanitari

È atterrato in via Lidorno nella giornata di martedì, l’elicottero “I-CBAS”, uno dei due nuovi mezzi con allestimento sanitario (HEMS) che dal prossimo luglio andranno a potenziare la dotazione di servizio del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento

Trento – Il mezzo, un Airbus H145 prodotto dalla Airbus Helicopters Deutschland GmbH, è arrivato all’aeroporto di Mattarello attorno a mezzogiorno e in questi giorni sarà sottoposto all’installazione dell’equipaggiamento interno sanitario, operazione che viene eseguita a di Helicopters Italia, azienda che funge da stazione di manutenzione per Airbus in Italia.

Una volta allestito, l’elicottero eseguirà dei voli prova e dei test. Nelle prossime settimane è atteso a Trento per le stesse operazioni di installazione anche il secondo mezzo sanitario Airbus, I-PBOE. Entrambi i mezzi saranno operativi al servizio del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento e della comunità trentina a partire dal mese di luglio.

Continua intanto in Baviera l’addestramento del personale di volo e tecnico del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, che sino a fine maggio sarà impegnato nel cosiddetto type rating, una specifica formazione per ogni tipo di elicottero, che sarà effettuato non più sugli elicotteri “trentini” ma su altri veicoli simili messi a disposizione di Airbus Helicopters.

Le marche di registrazione dei nuovi elicotteri sanitari, I-CBAS e I-PBOE, ricordiamo, si riferiscono alle cime Piz Boè e Campanile Basso e sono state scelte, assieme alla livrea “dolomitica”, per rafforzare ulteriormente il legame dei due mezzi con il territorio trentino.