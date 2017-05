Bolzano, soddisfazione dell’ex governatore Durnwader dopo l’assoluzione anche in Corte d’appello

Connect on Linked in

Per i giudici l’operato dell’ex governatore altoatesino “non costituisce reato per insufficienza di prove sul dolo”



Bolzano – Grande soddisfazione da parte dell’ex governatore altoatesino Luis Durnwalder per l’esito del processo sui fondi riservati. L’ex governatore altoatesino è stato assolto anche in appello per la vicenda dei fondi riservati. Per i giudici il suo operato non costituisce reato per insufficienza di prove sul dolo.

Durante la sua requisitoria durata quasi quattro ore, la pm Donatella Marchesini aveva chiesto una condanna a 2 anni e 6 mesi per peculato per Durnwalder a causa di un uso improprio dei fondi riservati per una cifra di 72 mila euro. La lettura della sentenza di assoluzione è arrivata quando stava per scoccare mezzogiorno.

#Durnwalder: "Ich bin erleichtert!Jeder Verhandlungstag hat mir einen Stich verpasst". Habe daheim auf #Urteil gewartet. pic.twitter.com/jTSNaPIlio — Rai Südtirol (@RaiSuedtirol) May 30, 2017

In breve da Trento