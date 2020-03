Primiero festeggia due centenarie in pochi giorni: Gabriella Mazzucato (100) e Gilda Orsingher (106) Nonna del Trentino

Domenica primo marzo festeggiata all’Apsp di Primiero la signora Gilda, Nonna del Trentino a 106 anni. Messaggio speciale letto da don Giuseppe Da Pra, giunto direttamente dall’Arcivescovo di Trento. Pochi giorni prima, il 25 febbraio era toccato alla signora Gabriella Mazzucato spegnere le sue prime 100 candele

Nonna Gilda ha compiuto 106 anni domenica primo marzo: è la più anziana del Trentino

Il primo marzo 2020 – all’Apsp di Primiero – è stata festeggiata nonna Ermenegilda Orsingher, diventata in questi ultimi mesi la nonna del Trentino, la più anziana di tutta la provincia. Gilda nasce a Siror il primo marzo 1914, figlia di Antonietta e Federico Orsingher. Cresce con due sorelle Miranda e Graziella e il fratello maggiore Saverio nel locale rinomato di famiglia “la Bireria “ a Nolesca, luogo di incontro e festa di tutti i valligiani.

Passa l’infanzia e la giovinezza, nonostante il periodo storico, con serenità, riesce a studiare collabora nel bar di famiglia. Riferisce spesso che: “Non suonava il pianoforte come la sorella, quindi doveva lavorare”. A 20 anni rimane orfana di entrambi i genitori morti quasi insieme di malattia.

E’ una donna emancipata: libera anche di votare al referendum per la scelta fra repubblica e monarchia. Si lancia nell’arrampicata, disciplina ancora sconosciuta al gentil sesso, soprattutto con i pantaloni, indumento proibito all’epoca. Gilda è stata anche una delle prime donne a Primiero ad avere la patente e a guidare la macchina. La sua 500, ancora oggi è in funzione. Pioniera anche nel mondo del lavoro, per 55 anni alla Cassa di risparmio. Il suo vero segreto? Nonna Gilda anche a 106 anni, ama definirsi una donna libera!

Le immagini della festa per i 106 anni (VIDEO)

Nei giorni scorsi i 100 anni di Gabriella Mazzucato

Martedì 25 febbraio all’Apsp San Giuseppe di Primiero è stato un giorno di festa per la signora Gabriella Mazzucato. Nata a Padova il 25 febbraio 1920, la signora Gabriella ha frequentato le scuole ed è diplomata in pianoforte, sposata con Ferdinando Carnesecchi magistrato, morto nel 1979. Il papà Giovanni Mazzucato (commerciante di legnami e presidente del Padova Calcio) era proprietario della segheria che era dislocata dove sono i campi da tennis a Fiera, la mamma era Erminia Rebecca. Lasciata Padova dopo il matrimonio nel 1942 ha vissuto a Venezia e al Lido di Venezia e poi, rimasta vedova, a Primiero. Oggi è ospite della Casa San Giuseppe di Primiero.

Famiglia, sport e musica

Ha tre figli: Carla, Francesco e Riccardo e cinque nipoti. E’ sempre stata appassionata di tennis, sport che ha praticato sin da ragazza e fino all’età di 95 anni (tifosa di Federer) e di calcio (tifa Fiorentina), ama la musica classica ed è ancora in grado di suonare il piano.