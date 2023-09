Due trentini feriti in quota nel Bellunese: a Vodo di Cadore e a Cortina

Elisoccorso in azione sabato per due trentini feriti sulle Dolomiti bellunesi. In altri interventi interventi coinvolti una bolzanina e tre austriaci

NordEst – A malga Ciauta – segnala il Suem – intervento per un 63enne di Civezzano, che ha riportato un trauma cranico. E’ stato soccorso dall’elicottero e trasferito all’ospedale di Belluno in codice giallo.

Trauma ad un arto inferiore invece per una trentina 54enne di Rovereto, soccorsa al Vandelli (Cortina) dall’eliambulanza di Belluno e trasferita sempre al San Martino del capoluogo.

Infine, nel primo pomeriggio di sabato, una donna di 43 anni altoatesina è stata soccorsa anche sul Cristallo (Cortina) per ferite non gravi (trauma arti inferiori). Stessa situazione in giornata per tre austriaci soccorsi sulla cima grande di Lavaredo e trasferiti al rifugio Auronzo con ferite non gravi.