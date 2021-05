Due tragici schianti in moto in poche ore in Veneto: a Belluno e Padova. Grave incidente domestico anche a Lamon

Quero Vas, motociclista esce di strada e muore nell’impatto. A Padova muore noto fotografo. A Lamon grave incidente in casa

NordEst – Poco prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale 348, al km 37, in comune di Quero Vas, per la fuoriuscita autonoma di un motociclista che, purtroppo, è deceduto a causa dell’impatto contro un muro di contenimento. I vigili del fuoco, arrivati da Feltre con il supporto dei volontari del Basso Feltrino, insieme al personale sanitario del Suem hanno subito soccorso l’uomo, Valerio Verardo, un 49enne del posto, ma l’intervento non è valso a salvargli la vita e il medico non ha potuto che dichiararne la morte. Sul luogo sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Valerio Verardo, nato a Montebelluna nell’ottobre del 1971 era residente a Quero ma lavorava a Montebelluna. Era in sella alla sua Ducati 949 Evoluzione e procedeva verso Feltre quando è avvenuto il tragico incidente.

Lo schianto a Padova

Incidente mortale in moto venerdì sera 28 maggio, intorno alle 23.20, in via Turazza a Padova. Lo scontro è avvenuto fra due auto e una moto, ad avere la peggio è stato il centauro, morto sul colpo. Si tratta di Stefano Vallin, ex fotografo del Gazzettino, volto molto conosciuto in città, aveva 64 anni.

La vittima era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento si è scontrato contro due auto, una Opel Corsa e una Lancia Y. L’uomo è stato soccorso dal 118, ma i medici hanno dichiarato il decesso prima del trasporto in ospedale. Illesi invece i conducenti delle altre due vetture. I vigili del fuoco intervenuti hanno dovuto stendere un copioso manto di schiuma sull’asfalto, a causa delle ingenti perdite di liquido carburato dai mezzi. Sul posto anche la polizia locale. Dai controlli effettuati si è scoperto che il conducente dell’Opel, di 35 anni, si era messo alla guida ubriaco: aveva untasso alcolemico a 1.3. L’uomo è stato arrestato e successivamente liberato. I veicoli sono stati sequestrati.

In breve

Incidente in casa a Lamon: muore il marito, gravissima la moglie. Tragedia in via Ferd nella mattina di sabato 29 maggio durante la manutenzione di una cisterna di gasolio. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente.

È stato tradito dal vento nella fase di decollo e cercando di atterrare subito nello stesso luogo è caduto malamente. È successo venerdì pomeriggio nella zona di Fredina di Col de Bajo, lungo la strada Cadorna dov’è presente un punto di decollo utilizzato dagli appassionati nelle ore pomeridiane per sorvolare il lago di Arsiè. Protagonista un pilota feltrino, che con alcuni amici stava sfruttando le ore in cui il versante è battuto dal sole e consente dunque di decollare da quel punto. Fortunatamente solo lievi traumi per il pilota.