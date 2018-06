Bolzano, Trovato con 5 kg hashish in valle Aurina. Due arresti anche per 200 grammi di cocaina

Connect on Linked in

Dopo operazione dei carabinieri di Bolzano, un altro arresto per droga a Merano

Bolzano – I carabinieri hanno arrestato a Molini di Tures, in valle Aurina, un cittadino marocchino di 41 anni, trovato in possesso di 5 chili di hashish. La sua macchina era stata notata dai militari del nucleo operativo, nel corso della giornata, spostarsi in valle Aurina in modo sospetto e per questo hanno deciso di procedere al suo controllo.

L’uomo alla guida, fin dai primi minuti del controllo, non ha saputo mascherare un evidente nervosismo che aumentava con l’approfondirsi degli accertamenti. Nella macchina è stato così trovato lo stupefacente per un valore di 50.000 euro.

A Merano i carabinieri hanno invece arrestato un ventiduenne del posto. Nella sua abitazioni sono stati sequestrati oltre 400 grammi di hashish, quasi 200 grammi di marijuana, un barattolo contenente un centinaio di funghi allucinogeni e alcune piante di marijuana all’interno di una piccola serra casalinga.

Due uomini originari della Repubblica Dominicana e residenti a Bolzano sono stati arrestati dai carabinieri per il possesso di circa 200 grammi di cocaina. I due sono stati fermati vicino al casello autostradale di Bolzano Sud. Alla vista del posto di blocco dei militari, avevano cercato di evitarlo e, una volta inseguiti da una pattuglia hanno gettato un involucro dal finestrino dell’auto. Nel pacchetto, recuperato dai militari, era contenuta una sostanza di colore bianco che il narcotest ha rivelato essere cocaina.