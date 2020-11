Due anni di maltrattamenti, arrestato 38enne in Trentino

Posted on

Ladri in azione al negozio “Veteriniaria tridentina” a Trento nord in via Maccani Trento – Ignoti hanno portato via mercoledì notte, migliaia di confezioni di medicinali per animali, causando danni per 600mila euro. I carabinieri stanno indagando per capire a quali mercati la merce rubata potrebbe essere destinata. I ladri sarebbero riusciti ad entrare dalle […]