Droni in spiaggia per salvare i turisti (VIDEO)

Connect on Linked in

Debutta a Caorle progetto ‘Apollo 4’ in accordo con Enac

NordEst – Droni in spiaggia per salvare la vita. Regione Veneto e Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale”, in collaborazione con Caorlespiaggia, hanno dato vita al progetto sperimentale “Apollo 4 – il drone salvavita”. Si tratta del primo del genere in Italia, autorizzato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

Il velivolo, equipaggiato con le ultime tecnologie salvavita, verrà guidato da personale certificato nei luoghi di emergenza dove sarà possibile intervenire immediatamente sulla persona in pericolo di vita, in particolare quelle colpite da infarto.

Nell’area “White Oasis”

In collaborazione con Caorlespiaggia è stata allestita la base di stazionamento e di decollo del velivolo da inviare nel luogo dell’emergenza su richiesta dei bagnini di salvataggio, i primi a soccorrere le persone sull’arenile. La stessa società partecipata fornirà il supporto durante tutto il giorno per l’utilizzo del drone, sia nel pilotaggio (con personale formato e certificato) e sia nell’utilizzo del defibrillatore mediante, appunto, il proprio personale addetto al servizio di salvataggio.

La fase di sperimentazione

Avverrà nel 2017 per essere a regime, sempre con autorizzazione ENAC, nel 2018. A regime, il drone coprirà un tratto di arenile di circa 2 km e potrà atterrare al fianco delle torrette di salvataggio dove verranno allestite apposite piazzole contraddistinte dal logo internazionale dell’emergenza.

Realizzato in struttura di carbonio, provvisto di scatola nera e di telecamera HD, “APOLLO 4, il drone salvavita” utilizza 4 motori potenziati per acconsentire il trasporto di un defibrillatore a una velocità di circa 45 km/h (limitata da software); è autoalimentato da batterie ricaricabili e fornito di un sistema di guida GPS a tripla ridondanza, può volare sino a 2000 metri d’altezza massima dal suolo e in condizioni di vento sino a 30km/h. La missione viene gestita attraverso l’utilizzo di un telecomando remoto con integrato a un tablet che garantisce in tempo reale la visualizzazione del volo ripreso dalla telecamera del drone.

Guarda come funziona